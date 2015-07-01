Ahmed-i Hani Müzesi gün sayıyor

AĞRI - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yapımı devam eden Ahmed-i Hani Müzesi ile Ahmed-i Hani'nin yaşantısı canlandırılacak.

Mem u Zin adlı eserin yazarı olan Kürtlerin şair ve mutasavvıfı Ahmed-i Hani'nin yaşantısının bugüne aktarılması hedeflenen Ahmed-i Hani Müzesinde bal mumu heykeller sergilenecek.

Eski gelenekler ve kültürel birikim, Doğubayazıt Kaymakamlığı ile Ağrı Valiliğinin ortaklaşa yürüttüğü geleneksel Ahmed-i Hani Müzesi ve Doğubayazıt Kentevi Projesi ile yeniden hayat bulacak.

Türkçe ve Kürtçe iki tabela asılacak müze, kendi içinde üç bölümden oluşacak. Küçüklerin İlkbaharı denilen ilk bölümde Ahmed-i Hani'den tedrisat eğitimini gören talebeler, bal mumu heykellerle canlandırılacak. Ahmed-i Hani'ye ait eserler, objeler ve tanıtım bilgileri yine bu bölümde yer alacak.

İmanın Esasları adıyla düzenlenen ikinci bölümde ise Bediüzzaman Said Nursi'nin bir pencereden Ahmed-i Hani'den manevi ders aldığını bal mumu heykellerle gösteren bir konsept oluşturulacak.

Mem u Zin adı verilen üçüncü bölümde ise Mem'in Zin'e kavuşması için Mir tarafından şart koşulan satranç oyunu sahnesi canlandırılacak.

Amaç Doğubayazıt'ın tarih ve kültürünü tanıtmak

Doğubayazıt Kaymakamı Karahan Daştan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl İshak Paşa Sarayı'nın altında Ağrı Dağı'nın karşısındaki bir arazi üzerine Doğubayazıt Kentevi ve Ahmed-i Hani Müzesi'nin temelini attıklarını anımsattı.

Daştan, amaçlarının Doğubayazıt kültürünü ve tarihini, İshak Paşa Sarayı'nın gölgesinde Ağrı Dağı zirvesinin de görülebildiği bu nadir noktaların birinde ziyaretçilere tanıtmak olduğunu söyledi.

Projenin çok kapsamlı ve büyük olduğuna işaret eden Daştan, "Bu projeyi Kalkınma Bakanlığından destek alarak, Ağrı Valiliğimizin himayesinde, Doğubayazıt Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından başlattık. Amacımız Ahmed-i Hani hazretlerinin mesajını ve kendisini insanlara tanıtmak. Projeyi Ağustos ayı içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Daştan, Ahmed-i Hani Müzesinin ise 1600'lü yılların mimari yapısına uygun şekilde yapıldığını dile getirdi.

Eski Doğubayazıt evinin 80 santimetre duvar kalınlığıyla yaklaşık 29 bin kerpiç dökülerek yapıldığını anlatan Daştan, "Modern hiçbir inşaat ögesini kullanmadan kerpiçten orijinal bir Doğubayazıt evi yaptık. Buranın tek modern unsuru üstünde bulunduğumuz çatının membran kaplı olması. Başka da herhangi bir teknoloji ögesi kullanmadan doğal bir yapı yaptık" diye konuştu.

Ahmed-i Hani kimdir

Hakkarili olan şair, yazar, filozof ve alim Ahmed-i Hani, İshak Paşa Sarayı Camisi'nde din dersi vermiş ve Kurmanci lehçesiyle "Mem u Zin" eserini yazmıştır.

Ahmed-i Hani eserinde, Mem ve Zin'in aşkını, çağının yaşantısını, sosyal, kültürel ve idari durumunu güçlü bir dille tasvir etmiş. İyiliği, doğruluğu, suçsuzluğu, zayıflığı ve çaresizliği Mem ve Zin'in şahsında toplayan Ahmed-i Hani, kötülüğü, fitneciliği ve ikiyüzlülüğü ise Beko Fesat karakterinde somutlaştırarak gözler önüne sermiştir.

Doğubayazıt'ta 1707'de vefat eden Ahmed-i Hani'nin türbesi ise İshak Paşa Sarayı'na 100 metre uzakta yer alıyor.