Ahlat Ağacı Gösterime Gün Sayıyor

71. Cannes Film Festivali’nde büyük ödül Altın Palmiye için yarışan 21 film arasında yer alan ve eleştirmenlerden övgü alan Ahlat Ağacı (The Wild Pear Tree) Türkiye’de 1 Haziran’da beyazperdede olacak. Dünya prömiyeri Cannes Film Festivali’nde Palais de Festival'de düzenlenen Nuri Bilge Ceylan’ın yeni filmi Ahlat Ağacı’nın öyküsü, Anadolu’nun küçük bir kıyı şehrinde geçiyor. Film, üniversiteyi bitirip öğretmen olan Sinan’ın (Doğu Demirkol) ailesinin yaşadığı ilçeye gitmesiyle yaşadığı olayları, Ahlat Ağacı isimli kitabını bastırmak için verdiği çabayı ve babasıyla yaşadığı ilişkiyi konu alıyor.

Aydın Doğu Demirkol ve Murat Cemcir’in başrolde oynadığı filmde; Bennu Yıldırımlar, Hazar Ergüçlü, Serkan Keskin, Tamer Levent, Akın Aksu, Ahmet Rıfat Şungar, Kubilay Tuncer, Öner Erkan, Kadir Çermik, Ercüment Balakoğlu, Özay Fecht, Sencar Sağdıç ve Asena Keskinci rol alıyor.

Nuri Bilge Ceylan’ın yönetmenliğindeki filmin senaristliğini yine Ceylan’ın yanı sıra Akın Aksu ve Ebru Ceylan da üstleniyor. Filmin görüntü yönetmenliğini Gökhan Tiryaki, sanat yönetmenliğini Meral Aktan, kurgusunu ise Nuri Bilge Ceylan gerçekleştiriyor.

Yapımcılığı Zeyno Film- Zeynep Atakan tarafından yapılan, 9 ülkeden ortaklarının olduğu uluslararası bir yapım olan Ahlat Ağacı'nın Türkiyeli ortak yapımcıları NuLook Production ve İmaj oldu. Film Kale Grubu'nun katkılarıyla gerçekleşti.