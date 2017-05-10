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Afgan göçmenlerin dramı beyaz perdede

Afganistan'dan yaklaşık 4 yıl önce Türkiye'de göç eden Abbas Mohammadi ve ailesi tarafından hazırlanan 90 dakikalık uzun metrajlı film, 12 Mayıs Cuma günü Trabzon'da vizyona girecek.

Afgan göçmenlerin dramı beyaz perdede

Afganistan'dan yaklaşık 4 yıl önce Türkiye'de göç eden Abbas Mohammadi ve ailesi tarafından hazırlanan 90 dakikalık uzun metrajlı film, 12 Mayıs Cuma günü Trabzon'da vizyona girecek.

10 Mayıs 2017 Çarşamba 15:03
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Afgan göçmenlerin dramı beyaz perdede

Afganistan'dan yaklaşık 4 yıl önce Türkiye'ye göç eden ve Trabzon'a yerleşen Abbas Mohammadi ve ailesi, kendilerinin de dahil olduğu tamamı amatör oyunculardan oluşan 100 kişilik ekiple 3 yıl çalışıp "Sessiz Gözyaşları" adlı sinema filmi çekti.

İran'da sinema bölümünden mezun olan Mohammadi, Afgan göçmenlerin yaşadıkları sorunlardan yola çıkarak "Sessiz Gözyaşları" adlı sinema filminin senaryosunu yazdı.

Muhammadi daha sonra senaryoyu beyaz perdeye aktarmak için ailesi ve diğer Afgan göçmeni arkadaşlarıyla bir araya gelerek çalışmaya başladı.

Ailesi de dahil 100 kişilik ekip kuran Mohammadi, ardından filmin çekimlerine geçti. Bütçesi olmadan filme başlayan Mohammadi, hiçbir oyunculuk eğitimi almayan ve ilk kez kamera karşısına geçen kadro ile Trabzon'un mahalle ve ilçelerinde çekimlerini sürdürdü.

Zor şartlar ve maddi imkansızlıklar altında çekimlere devam eden Mohammadi, 3 yılda tamamlanan 90 dakikalık filmi, izleyiciyle buluşturmak için gün sayıyor.

Afgan göçmenlerin dışında Türk vatandaşların da kadroda yer aldığı film, 12 Mayıs Cuma günü Trabzon'daki bir sinemada gösterime girecek.

"Afgan göçmenlerin yaşadıkları zorlukları kamera önüne getirdik"

Filmin senaristi, yapımcısı ve yönetmeni Abbas Mohammadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 16 yıldır sinemayla uğraştığını ve "Sessiz Gözyaşları"nın, 3'üncü uzun metrajlı filmi olduğunu söyledi.

Filmin çekim ve montajının 3 yılda tamamlandığını dile getiren Mohammadi, "Filmde Afgan göçmenlerin yaşadıkları zorlukları kamera önüne getirdik. Sığınmacıların ve mültecilerin ne kadar zorluklar çektiğinin ve acılar yaşadığının bilinmesi gerekiyor. Bunlardan yola çıkarak, böyle bir film çekmeye karar verdik ve bu acıları kamera önüne getirdik." dedi.

Mohammadi, filmin 3 bölümden oluştuğunu da aktararak, "Birinci bölüm Rus askerlerinin Afganistan'a girişini ve onunla birlikte yaşanan sorunları anlatıyor. İkinci bölüm ise bir ailenin göç etmek için kendisine seçtiği yolları ve hangi yoldan geldiğini gösteren kısımları anlatıyor. Üçüncü bölümünde de yurt dışına çıktıktan sonra günlük hayattaki yaşam şartlarını konu alan bir film." diye konuştu. 

Mohammadi, Trabzon'da yaşamaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, Türk halkının çok merhametli olduğunu kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
AfganistanAfgan GöçmenleriAfgan Göçmenlerin DramıBeyaz Perde
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