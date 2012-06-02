Adriyatik kıyısındaki Ulçin, tarihi camisine yeniden kavuştu

ULÇİN (AA) - Karadağ'ın Ulçin kentinde 81 yıl önce yıkılan tarihi Denizciler Camisi, Alanyalı hayırseverlerin maddi desteği ile yeniden yaptırılarak ibadete açıldı.

Adriyatik sahillerindeki uzun yıllar Osmanlı leventlerinin kullandığı tarihi ''Denizciler Camisi'', Osmanlı'nın 1912 yılında Balkanlar'dan çekilmesiyle birlikte kaderine terk edildi. Uzun yıllar ayakta kalmaya direnen tarihi cami, 1931 yılında yıkıldı.

Bölgedeki Müslümanların girişimiyle 2003 yılında tarihi caminin yerinin tespiti için kazı çalışması yapıldı.

Yapılan çalışmalarla birlikte tarihi caminin temellerine ulaşıldı.

Karadağ İslam Birliği (Diyanet İşleri Başkanlığı) söz konusu tarihi caminin yeniden aslına uygun olarak inşa edilmesi için 2008 yılında gerekli izinleri aldı. Adriyatik sahilinde olan ve tarihte denizcilerin sığındığı liman olma özelliği taşıyan Ulçin kentindeki bu tarihi caminin yapımına söz konusu kentle benzer çoğrafi özellik taşıyan Alanya'dan yardım eli uzandı.

Alanya Müftülüğü ve Alanyalı hayırseverlerin destekleriyle tarihi Denizciler Camisi'nin aslına uygun olarak inşasının tamamlanmasıyla birlikte bugün tören düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Emine Birgen Keşoğlu, Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Feyziç, Alanya Müftüsü Ahmet Hamdi Başpınar, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Yardımcısı Süreyya Er, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ali Erbaş, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Daire Başkanı Ramazan Çokçevik, TİKA Karadağ Koordinatörü Doç. Dr. Birol Çetin ile bölgede yaşayan çok sayıda Arnavut ve Boşnak Müslüman katıldı.

Açılış programında konuşan Rifat Feyziç, Ulçin'deki İslam'ın ilk kalesi olan Denizciler Camisi'nin yeniden yapımına katkı sağlayan ve geçmişinin değerlerine sahip çıkan Türk yetkililere teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Erbaş tarafından 81 yıl önce yıkılan tarihi camide ilk namaz kılındı.



