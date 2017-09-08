Adını gençlerin aşkından alan kale

KAHRAMANMARAŞ - Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta bin yıllık geçmişe sahip ve adını kale komutanlarının çocuklarının aşklarından alan Meryem Çil (Geben) Kalesi'ni, restorasyonun ardından turizme açacak.

Andırın ve Göksun ilçelerinin arasında Geben Mahallesi'ndeki tarihi ipek yolu üzerinde yer alan ve Roma dönemi öncesi inşa edildiği tahmin edilen kale, zamana karşı direnci kadar asırlardır süregelen "aşk" efsanesiyle de dikkati çekiyor.

Önünden geçen iki yola hakim olmak için kontrol amacıyla yaptırılan, Roma ve Bizans dönemlerinde de kullanılan kale, aradan geçen yıllara rağmen dimdik ayakta duruyor. Bölgenin önemli kültürel değerleri arasında yer alan kalenin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edildikten sonra ziyarete açılması planlanıyor.

"Turizm açısından çok önemli"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ın kültür turizmi kapsamında en önemi değerlerini kalelerin oluşturduğunu söyledi.

Kentte 32 kale bulunduğunu, bunun 27'sinin ise Andırın ilçe sınırları içerisinde ve birbirini adete gözetler gibi sıralı halde yer aldığını dile getiren Küçükdağlı, bunların içerisinde en önemlilerinin Meryem Çil Kalesi olduğunu bildirdi.

İki gencin aşkından ismini alan kalenin önemine dikkati çeken Küçükdağlı, şu bilgileri aktardı:

"Meryem Çil Kalesi hikayesiyle turizm açısından çok önemli. Değerli bir kültür varlığımız. 2017 programında bakanlığımızın Kahramanmaraş Kalesi ile birlikte Meryem Çil, Afşin Hurman Kalesi, Andırın'daki Azgıt ve Haştırın Gözetleme Kulesi'ni restorasyon programına aldı. Meryem Çil Kalesi, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde restore edilerek hem tarihe sahip çıkmak hem de kültürü muhafaza etmek, aynı zamanda da turizme kazandırmak için ziyarete açılacaktır."

Meryem Çil (Geben) Kalesi

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kaynaklarına göre, Geben Kalesi komutanının "Meryem" ismindeki kızına, çevredeki iki kale komutanının oğulları birinden habersiz aşık olur.

Meryem’in gönlü ise Göksun tarafındaki kalede yaşayan gençtedir. Andırın tarafındaki Azgıt Kalesi'nde yaşayan genç de Meryem’i çok sever. İkili arasındaki çekişmeye son vermek isteyen Meryem, "Kim atının ayağına toz değmeden bulunduğum kaleye gelirse, onunla evleneceğim." şartını ileri sürer.

Meryem, gönlünü kaptırdığı Göksun tarafındaki kalede yaşayan gence, "Atının ayağına keten bağlayarak gel." diye haber yollar. Bu şekilde kaleye ulaşan genç, Meryem ile evlenmeye hak kazanır.

Başarısız olan ve bunu gururuna yediremeyen genç ise "Zaten çildi." diyerek Meryem'i küçümser. O günden sonra Meryem'in yaşadığı kale ve civarı Meryem Çil olarak anılır.