Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
108480
ALTIN
147.497
DOLAR
3.4059
STERLİN
4.4953
EURO
4.0960
Adını gençlerin aşkından alan kale
Adını gençlerin aşkından alan kale
Galatasaray yeni transferlerini tanıttı
Galatasaray yeni transferlerini tanıttı
Katar'dan 2022 FIFA Dünya Kupası projeleri için güvence
Katar'dan 2022 FIFA Dünya Kupası...
Fabrikasının bahçesini deve kuşlarına ayırdı
Fabrikasının bahçesini deve kuşlarına ayırdı
Trabzonspor Sosa'yı borsaya bildirdi
Trabzonspor Sosa'yı borsaya bildirdi

Adını gençlerin aşkından alan kale

Kahramanmaraş'ta, bin yıllık geçmişe sahip ve adını kale komutanlarının çocuklarının aşklarından alan Meryem Çil Kalesi, Kültür ve Turizm Bakanlığınca restore edildikten sonra turizme kazandırılacak.

Adını gençlerin aşkından alan kale

Kahramanmaraş'ta, bin yıllık geçmişe sahip ve adını kale komutanlarının çocuklarının aşklarından alan Meryem Çil Kalesi, Kültür ve Turizm Bakanlığınca restore edildikten sonra turizme kazandırılacak.

08 Eylül 2017 Cuma 17:38
0 Okunma
Adını gençlerin aşkından alan kale

KAHRAMANMARAŞ - Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta bin yıllık geçmişe sahip ve adını kale komutanlarının çocuklarının aşklarından alan Meryem Çil (Geben) Kalesi'ni, restorasyonun ardından turizme açacak.

Andırın ve Göksun ilçelerinin arasında Geben Mahallesi'ndeki tarihi ipek yolu üzerinde yer alan ve Roma dönemi öncesi inşa edildiği tahmin edilen kale, zamana karşı direnci kadar asırlardır süregelen "aşk" efsanesiyle de dikkati çekiyor.

Önünden geçen iki yola hakim olmak için kontrol amacıyla yaptırılan, Roma ve Bizans dönemlerinde de kullanılan kale, aradan geçen yıllara rağmen dimdik ayakta duruyor. Bölgenin önemli kültürel değerleri arasında yer alan kalenin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edildikten sonra ziyarete açılması planlanıyor.

"Turizm açısından çok önemli"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ın kültür turizmi kapsamında en önemi değerlerini kalelerin oluşturduğunu söyledi.

Kentte 32 kale bulunduğunu, bunun 27'sinin ise Andırın ilçe sınırları içerisinde ve birbirini adete gözetler gibi sıralı halde yer aldığını dile getiren Küçükdağlı, bunların içerisinde en önemlilerinin Meryem Çil Kalesi olduğunu bildirdi.

İki gencin aşkından ismini alan kalenin önemine dikkati çeken Küçükdağlı, şu bilgileri aktardı:

"Meryem Çil Kalesi hikayesiyle turizm açısından çok önemli. Değerli bir kültür varlığımız. 2017 programında bakanlığımızın Kahramanmaraş Kalesi ile birlikte Meryem Çil, Afşin Hurman Kalesi, Andırın'daki Azgıt ve Haştırın Gözetleme Kulesi'ni restorasyon programına aldı. Meryem Çil Kalesi, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde restore edilerek hem tarihe sahip çıkmak hem de kültürü muhafaza etmek, aynı zamanda da turizme kazandırmak için ziyarete açılacaktır."

Meryem Çil (Geben) Kalesi

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kaynaklarına göre, Geben Kalesi komutanının "Meryem" ismindeki kızına, çevredeki iki kale komutanının oğulları birinden habersiz aşık olur.

Meryem’in gönlü ise Göksun tarafındaki kalede yaşayan gençtedir. Andırın tarafındaki Azgıt Kalesi'nde yaşayan genç de Meryem’i çok sever. İkili arasındaki çekişmeye son vermek isteyen Meryem, "Kim atının ayağına toz değmeden bulunduğum kaleye gelirse, onunla evleneceğim." şartını ileri sürer.

Meryem, gönlünü kaptırdığı Göksun tarafındaki kalede yaşayan gence, "Atının ayağına keten bağlayarak gel." diye haber yollar. Bu şekilde kaleye ulaşan genç, Meryem ile evlenmeye hak kazanır.

Başarısız olan ve bunu gururuna yediremeyen genç ise "Zaten çildi." diyerek Meryem'i küçümser. O günden sonra Meryem'in yaşadığı kale ve civarı Meryem Çil olarak anılır.

AA

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşMeryem Çil Kalesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Istanbul Photo Awards 2017' sergisi İzmir'de açıldı
'Istanbul Photo Awards 2017' sergisi İzmir'de açıldı
'Anadolu insanı okuma yazmayı ilk Kayseri'de öğrenmiş'
'Anadolu insanı okuma yazmayı ilk Kayseri'de öğrenmiş'
Bu hafta 6 film vizyona girecek
Bu hafta 6 film vizyona girecek
Athena Tapınağı'nın izini sürüyorlar
Athena Tapınağı'nın izini sürüyorlar
”Cenaze İşleri” turneye çıkıyor! 
”Cenaze İşleri” turneye çıkıyor! 
Trakya'nın asırlık eğlencesi 'Pavli' için geri sayım başladı
Trakya'nın asırlık eğlencesi 'Pavli' için geri sayım başladı
Nemrut Dağı ziyaretçi akınına uğradı
Nemrut Dağı ziyaretçi akınına uğradı
Bizanslıların dini merkezi olan adada günlük yaşantı araştırılıyor
Bizanslıların dini merkezi olan adada günlük yaşantı araştırılıyor
Yarın'a söyleyecek sözümüz var
Yarın'a söyleyecek sözümüz var

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ