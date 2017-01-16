Adana tuvalde 'ölümsüzleşiyor'

ADANA - Taşköprü'den Ulu Cami'ye kadar birçok tarihi mekanı bünyesinde barındıran ve kendine has kültürüyle öne çıkan Adana, 17 ülkeden 77 sanatçının tuvalinde ölümsüzleşiyor.

Adana Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 1. Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı'na katılan 17 ülkeden 77 sanatçı, kentin tarihi, doğal ve kültürel değerlerini resmediyor.

Tarihi Adana Kız Lisesi binasındaki çalıştay kapsamında önce kenti gezen sanatçılar, beğendikleri mekanları tuvale yansıtıyor.

Bünyesinde çok sayıda tarihi ve doğal güzelliği barındıran, aynı zaman coğrafi konumu, iklimi, insanı ve tarımıyla romanlara, dizi ve filmlere konu olan Adana, ressamların tuvalinde ölümsüzleşiyor.

"Ulu Cami'den sonra eski Adana'yı da resmedeceğim"

Ulu Cami'yi çizen Kazakistanlı ressam Rufina Sharipova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kenti gezdiğini ve çok beğendiğini söyledi.

Akademik bir teknikle Ulu Cami'yi resmettiğini, büyük fırçalar ve tuval kullandığını anlatan Sharipova, "Mavi ağırlıklı bir resim çiziyorum. Eski yapıların olduğu yerleri gezdik. Çok güzel. Ulu Cami'den sonra eski Adana'yı da resmedeceğim." diye konuştu.

"Köprünün kente verdiği güzelliği bu sanatla işledim"

Tarihi Taşköprü'yü çizen Azeri ressam Vugar Ali de Adana'da bulunduğu için çok memnun olduğunu belirtti.

Daha önce de Türkiye'ye geldiğini bildiren Ali, "Adana'nın güzelliği, meşhur köprüsü ve köprünün kente verdiği güzelliği bu sanatla işledim. Eser daha bitmedi, çalışmaya devam ediyoruz." dedi.