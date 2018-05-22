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Adana Film Festivali için başvurular başladı

Adana'da 22-30 Eylül'de düzenlenecek 25. Uluslararası Adana Film Festivali'nde yapılacak yarışmalara başvurular başladı.

Adana Film Festivali için başvurular başladı

Adana'da 22-30 Eylül'de düzenlenecek 25. Uluslararası Adana Film Festivali'nde yapılacak yarışmalara başvurular başladı.

22 Mayıs 2018 Salı 15:30
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Adana Film Festivali için başvurular başladı

ADANA

Adana'da 22-30 Eylül'de düzenlenecek 25. Uluslararası Adana Film Festivali komitesinden yapılan açıklamaya göre, Adana'nın Türkiye ve özellikle uluslararası sinema dünyasında tanıtımına önemli katkı sağlaması beklenen festivalde bu yıl Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması yer alacak. 

Festivalde farklı kategorilerde toplamda yaklaşık 900 bin lira ödül verilecek.

Yarışmaya katılacak sinemacılar, yönetmelik ve başvuru formlarına "http://www.adanafilmfestivali.org.tr/" internet sitesinden ulaşabilecek.

Son başvuru tarihleri Adana Kısa Film Yarışması için 20 Temmuz, diğerlerinde ise 27 Temmuz olarak belirlendi.

AA

Anahtar Kelimeler:
25. Uluslararası Adana Film Festivali
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