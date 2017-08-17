Adalar Kültür Derneği 2017 Yaz Kültür-Sanat Festivali

HABER: ZAMBAK KARABAY

Geleneksel Adalı Ressamlar Sergisi 72. Yıl sergisini 12- 25 Ağustos tarihleri arasında iki bölüm halinde Adalar Kültür Derneği’nde sanatseverlerin ilgisine sunuldu. Bu yılki sergiye 45 ressam katıldı. Serginin birinci bölümü 12 Ağustos Cumartesi günü saat 18’de düzenlenen kokteylle sanatseverlerle buluştu.

12 Ağustos’ta başlayan sergiye birbirinden değerli ressamlar; Anuşka Şahiner, Ayla Akyol, Aynur Yıldırım, Beyza Bayraktaroğlu, Canan Diker, Ebru Bayraktar Kır, Erol Kürkçüoğlu, Güngör Bilgin, Hayati Ferdi Kocal, İda Kahraman, Maria Akyol, Nazan Akpınar, Nergis Canefe, Nilgün Aktürk, Nur Ulubil, Koray Gelişen, Sedef Demirci Tuksal, Serap Kolabaş, Sevgi İlker, Taki Atlamazoğlu, Ümmet Karaca, Zerrin Çiğdemli Aner katıldı.

19 Ağustos’ta ikinci bölüm serginin üstat sanatçıları; Akif Poroy, Ani Cebeci Çimen, Ayten Çetinkaya, Azniv Çoban, Feryal Taneri, Gülhan, Haygan Kılıçcan, Hrasun Sergio, İlknur Altun, Janin Papazyan Y., Karin Cincioğlu, Leylâ Sayın, Lilyan Tanilyan, Meral Ağar, Mina Sanver, Michel Bovete, Nino Varon, Nıvart Yıldız, Nihal Güres, Nuran Eti, Sevtap Güngör, Tasula Sofraniyadis, Ulus Fatih eserleri ile katılıyorlar.

ADALAR KÜLTÜR DERNEĞİ BAŞKANI ÖZER KANGÜR 72 YILLIK GELENEK HAKKINDA ŞU BİLGİLGİLERİ VERDİ...

Portre ve natürmortlarıyla olduğu kadar peyzajları ile de tanınan İbrahim Çallı, Mehmet Ali Laga, Ayetullah Sumer, Şeref Akdik, İlhami Demirci, Hamit Görele ve Kemal Zeren gibi Türk resim sanatının usta hocalarının Adaların romantik ve lirik doğasından ve yaşam tarzından etkilenmeleri kaçınılmazdı. İşte bu sanatçıların, Adaları mesken tutmaları, 40’lı yılların ortalarından itibaren başlar ve Adalar’ın eşsiz doğasında yaptıkları çalışmalarını sergilemek, sanatseverlerin beğenisine sunmak ihtiyacı doğal olarak meydana çıkar.

Adalar’da o zamanlar sergi salonu olmadığından, Splendid Oteli sahipleri ressamlara kucak açar, otelin deniz tarafında bulunan ahşap pavyon, sergi salonu olarak işlev kazanır. 1946 Ağustos’undan itibaren her yaz o küçük mekanda birbirinden değerli eserler sergilenir. Bu sergilere daha sonraları Zeki Faik İzer, Sabri Berkel, Erdal Alantar, Hüseyin Bilişik, Kristin Saleri, Hasan Kavruk gibi sanatçıların yanı sıra Adalar’ın yerli halkından Pindaros Platonidis, Mıgır Ardan gibi bazı ressamlar da katılır. 60’lı yıllara gelindiğinde, yaz sergilerine katılım talebi ve ilgi arttığından, yeni bir mekân arayışına geçilir. Bu sefer Anadolu Kulübü’nün yeni otel binasının alt kat salonları bu sergilere tahsis edilir. Ayetullah Sumer, Nevzat Kasman, Kemal Zeren gibi ressamlardan oluşan tertip komitesinin düzenlediği sergiler, Kulüp İdare Heyeti’nin de isteği doğrultusunda geleneksel hale gelir. Daha sonraki yıllarda bayrağı tek başına devralan Türkân Kıran olur ve 2000’li yılların başına kadar her yaz “Adalı Ressamlar” sergilerini düzenlemeyi başarıyla sürdürür. Kısa bir dönem Ferruh Ertürk gözetiminde gerçekleşen bu sergiler, 2005 - 2010 yılları arasında Kulüp İdaresi’nin isteği doğrultusunda Güzel Sanatlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nazan Akpınar ve Akyol Sanatevi sahibesi Ayla Akyol ile Anadolu Kulübü yöneticilerinden meydana gelen sergi komitesi tarafından düzenlenir.

2011 yazında tertiplenen 50. Adalı Ressamlar Sergisi (Kulüp’teki başlangıç 1960 yılına göre), o dönemde Anadolu Kulübü Halkla İlişkiler Müdiresi olan Oya İslimyeli’nin özverili çalışmaları ve katkılarıyla bir kez daha gerçekleşir. Bu tarihten sonra Kulüp İdaresi’nin aldığı karar sonucunda sergilerin Anadolu Kulübü bünyesinde yapılamayacağı anlaşılır.

Ressamların yeni mekan arayışı içerisinde olduğu bu dönemde, Adalar Kültür Derneği’nin, sergi salonunu Adalı Ressamlara açmasıyla, 2012 yılından bu yana “Geleneksel Adalı Ressamlar Sergisi” Adalar Kültür Derneği tarafından düzenlenmeye başlar ve günümüzde de bu sergiler başarıyla devam etmektedir.