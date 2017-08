Açıkhava konseri gibi Belediye Festivali

İSTANBUL- İstanbul’un gözbebeği Taksim Meydanı’ndaki 5.000 metre karelik alanda yapılan bu festival için her akşam ayrı ayrı konserler gerçekleşiyor.

Geçtiğimiz gün organizatör Harun Akbulut'un organizatörlüğünde muhteşem bir konsere imza atıldı. Bu güne kadar Beyoğlu'nda gerçekleşen tüm konserlerin önüne geçen bu etkinlik nerdeyse binleri konser alanına topladı.

Yerli yabancı herkesin geceye kadar eğlendiği bu organizasyonda güzel sesli Büşra Alnıtemiz, stand up da ciddi başarılar yapan Hakan Çankaya ve yakışıklı popçu Şahan Dinç sahne aldı.

"Açıkhava konseri yapmış gibiyim"

Organizasyonun mimarı Harun Akbulut, "Bugün muhteşem bir gündü. Aynı zamanda menajerleri olduğum arkadaşları Beyoğlu Belediyesinin düzenlediği bu festival kapsamında sahneye çıktılar. Biliyorsunuz ki Taksim İstanbul'un can damarı ve burasının öyle bir kucağı var ki gezmek isteyen, alışveriş yapan; tek olan, eşiyle olan ya da grupça herkes burada. Burada memleketimizin her yerinden gelen vatandaşlarımız dışında dünyanın da her yerinden insanlarımızla karşılaşabiliyoruz. Bu yüzden amacımız burada bulunan güzel insanlara biraz eğlence katmaktı. Yaptığımız bu konsere gezerken eşlik edeceklerini düşünürken, Açıkhava konserine sanki özel olarak gelmiş gibi insanları gördüm. Buraya gelen geceye kadar çıkamadı. Sahneye çıkan Büşra Alnıtemiz, Hakan Çankaya ve Şahan Dinç arkadaşlarımı da kutluyorum. Muhteşem bir performans sergilediler. Ayrıca Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'a ve emeği geçen tüm belediye ekibine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Bu kalabalığa inanamadım"

Konserde ilk sahneye çıkan ‘O Ses Türkiye’ yarışmasında Hadise'nin takımındaki Büşra Alnıtemiz, sesi ve güzelliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı. Yıldız Tilbe’nin efsane şarkısı ‘Aşk Laftan Anlamaz Ki’ ile repertuarına başlayan güzel şarkıcı onlarca şarkıyı arka arkaya seslendirdi. “Konserde sahneye ilk çıktığımda bu kadar kalabalık olacağını ummuyordum ama görüyorum ki hepinizin hem emeğe saygınız hem de eğlenmeye ihtiyacınız var. Umarım tekrar bir araya geliriz" şeklinde konuştu.

"Ne güzel gülüyorsunuz"

Geçtiğimiz yıllarda ‘Yetenek Sizsiniz Türkiye’ yarışmasından tanıdığımız taklit ve komedi de büyük başarılar sergileyen Hakan Çankaya yaptığı taklitlerle herkesi gülmekten kırdı geçirdi. Eğlenceli vakit geçiren festival sakinlerine "Ne güzel enerjiniz var. Ne güzel gülüyorsunuz" diyen Çankaya diva Bülent Ersoy'un taklidiyle "Çile Bülbülüm" şarkısını söylerken büyük alkış aldı.

"Uğur getireceğinize inanıyorum"

Güçlü sesi ve üstün performansıyla festival sakinlerini deli gibi eğlendiren yakışıklı sanatçı Şahan Dinç herkesi büyüledi. Pop'tan Rock'a, yöresel türkülerden günümüz şarkılarına değinen Şahan Dinç yurt dışından gelen izleyiciler için İngilizce ve Arapça şarkılar söyleyerek büyük alkış aldı. Yeni çıkacak olan şarkısı ‘Aşk Vadisi’nin klip çekiminin yeni bittiğini söyleyen Şahan Dinç, festival katılımcıları için şarkısını ilk kez seslendirdi. "Şarkım çok yakında çıkıyor. Hiç bir yerde çıkmadan ilk kez sizinle paylaşıyorum. O kadar güzel enerjiniz var ki şarkıma ve bana şans getireceğinize eminim" dedi.

Şahan Dinç'in Büşra Alnıtemiz'i sahneye davet etmesiyle gecenin ilerleyen saatlerine kadar düetleri devam etti.

