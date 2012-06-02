AB Kültür Mirası 2012 ödülleri verildi

Avrupa Komisyonu ve Europa Nostra'nın verdiği 2012 Avrupa Birliği Kültür Mirası/ Europa Nostra Ödülleri, Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Jeronimos Manastırı'nda düzenlenen törende sahiplerine dağıtıldı.

Avrupa'daki 31 ülkeden gönderilen toplam 226 proje arasından seçilen 28 proje dört farklı kategoride ödüle layık görülürken, Türkiye, ''Koruma'' dalında, Miletos İlyas Bey Külliyesi ile, ''Özel Hizmet'' dalında ise Allianoi Girişimi ve Dr. Ahmet Yaraş ile ödül aldı. UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi'nde bulunan ve 2007 yılında yeni AB Anayasası'nın da imzalandığı yer olan Jeronimos Manastırı'ndaki törene Portekiz Cumhurbaşkanı Anibal Cavaco Silva, İspanya veliahtı Prens Felipe, Europa Nostra başkanı tenör Placido Domingo ve Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Ali Kaya Savut'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. İki saati aşkın süren ödül töreninde, Portekiz'in ünlü gitar ustalarından gitar dinletileri ve ülkenin en önemli ulusal müziği olan fado söylendi.

Bu arada Türkiye'ye verilen ödülleri Allianoi Girişimi Dönem Sözcüsü Üstün Bilgen Reinart ve Dr. Ahmet Yaraş ile Miletos İlyas Bey Külliyesi adına projenin mimarı Cengiz Kabaoğlu aldı. AA'ya değerlendirme yapan Ahmet Yaraş ve Cengiz Kabaoğlu, Türkiye'nin böylesine önemli bir organizasyonda ödül almasından sevinç duyduklarını belirtseler de, bazı konularda sitemlerini dile getirdiler.

Allianoi'nin şu anda ''korunuyor mantığıyla 10 metre su altında olduğunu ve katletildiğini'' ifade eden Yaraş, ''Ben isterdim ki Allianoi gerçek anlamda korunsun ve biz buraya çok daha farklı bir şekilde gelelim, bütün dünyanın daha büyük bir övgüsünü kazanalım. Benim için acı bir ödül. Böyle bir ödülü Avrupa görüyor, onlar sesimizi duydular ve böyle bir ödülü bize layık gördüler'' dedi. ''Bu kadar nezih bir topluluk önünde ödül alınması gerçekten ülkem açısından çok onur verici birşey ancak Allianoi benim ikinci çocuğum gibiydi ve 12 yıl boyunca onun için mücadele ettim'' diyen Yaraş, sözlerine şöyle devam etti: ''Ne yazıkki Türkiye'de sesimi istediğim gibi yeterince duyuramadım. Bize bu mücadeleden dolayı ödül verdiler. Keşke biz Allianoi'yi gerçek anlamda korusaydık ve dünya mirasına kazandırsaydık. Ülkem açısından çok daha büyük bir övünç kaynağı olurdu ve gelecekte çocuklarımıza çook daha güzel bir hikaye bırakırdık. Şu anda acı bir hikaye ile karşı karşıyayız. O yüzden üzüntüm ve sevincim var, karışık bir duygu yaşıyorum''.

Mimar Cengiz Kabaoğlu da ''Bir proje ortaya çıkarken birçok kişi çalışıyor. Uzun zaman ve emek harcıyorsunuz. Böyle bir projenin ödül alması çok mutluluk verici. Türkiye'nin burada iki ödül alması da sevindirici'' dedi. Kabaoğlu ayrıca ''Türkiye'de açıkçası kusurlu restorasyonlar da yapılıyor. O açıdan belki bu ödül yönlendirici birşey olabilir'' diye ekledi.

Avrupa Birliği Kültür Mirası/Europa Nostra ödüllerinin ''çok seçkin'' olduğunu vurgulayan Büyükelçi Ali Kaya Savut da ''Böyle seçkin bir alanda Avrupa ülkeleriyle başabaş olmamız bizi çok sevindiriyor. Bu bizim tanıtımımız için önemli. Bu ödül verdikleri iki alan da aslında Avrupa'nın kültürel sembolleri. (Türkiye coğrafi olarak Avrupa'nın dışındadır) diyenlere en güzel cevap bu. Çünkü demek ki, Avrupa'nın kültürel simgesi olan bazı eserler Türkiye sınırları içinde'' şeklinde konuştu.

2004 yılında kurulan Allianoi Girişimi, dünyanın en iyi korunmuş Roma sağlık kentlerinden biri olarak gösterilen Allianoi'nin Yortanlı barajının suları altında kalmaması için uzun yıllar hukuki ve sosyal bir mücadele yürütmüştü.

Aydın'ın Didim ilçesine bağlı Menteşe Beyliği'nin başkentliğini yapmış Balat'taki Milet antik kenti içinde yer alan ve 1404 yılında inşa edilen İlyas Bey Külliyesi ise, ''dokümantasyonundaki yüksek kalitenin ve yapı kalıntılarına yapılan hassas müdahaleden'' dolayı bu ödülü almaya hak kazanmıştı.

Gelecek yılki Europa Nostra ödülleri için son başvuru tarihi 1 Ekim 2012 olarak açıklanırken, ödül töreninin 1 Haziran 2013'te Atina'da yapılması öngörülüyor.