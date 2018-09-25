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Aamir Khan'ın son filmi 30 Kasım'da gösterime girecek

Dünyanın en tanınan Bollywood yıldızlarından Aamir Khan'ın son filmi "Thugs Of Hindostan", 30 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.

Aamir Khan'ın son filmi 30 Kasım'da gösterime girecek

Dünyanın en tanınan Bollywood yıldızlarından Aamir Khan'ın son filmi "Thugs Of Hindostan", 30 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.

25 Eylül 2018 Salı 10:05
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Aamir Khan'ın son filmi 30 Kasım'da gösterime girecek

Dünyanın en tanınan Bollywood yıldızlarından Aamir Khan'ın son filmi "Thugs Of Hindostan", 30 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.

Daha önce "Dangal" filmi için geçirdiği büyük fiziksel değişim ile gündeme gelen Khan, bu film için yeni bir imaja büründü.

Son olarak "Süperstar" filmi Türkiye'de gösterime giren Khan'ın, aksiyon-macera türündeki son filmde canlandırdığı "Firangi" karakterinin ilk görüntüleri yayımlandı.

Filmde Aamir Khan'a Amitabh Bachchan ve Katrina Kaif ve Fatima Sana Shaikh eşlik ediyor.

Vijay Krishna Acharya yazıp yönettiği film, Bollywood'un en yüksek bütçeli filmi olmasıyla da dikkati çekiyor.

Türkiye'ye Filmartı Film tarafından getirilen "Thugs Of Hindostan", IMAX seçeneğiyle sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
DangalAamir KhanThugs Of Hindostan
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