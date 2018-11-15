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“A Little Story” Sergisi...

La Visione Sanat Art Galery, Karma Resim Sergisi “A Lıttle Story” açılışı 8 Kasım 2018 Perşembe günü kalabalık sanatsever davetli topluluğunun katılımıyla gerçekleşti.

“A Little Story” Sergisi...

La Visione Sanat Art Galery, Karma Resim Sergisi “A Lıttle Story” açılışı 8 Kasım 2018 Perşembe günü kalabalık sanatsever davetli topluluğunun katılımıyla gerçekleşti.

15 Kasım 2018 Perşembe 13:37
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“A Little Story” Sergisi...

Kokteylle açılan sergi, her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış genç sanatçıları aynı çatı altında topluyor.

Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinden sanata gönül vermiş 34 sanatçının kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı sürprizlerle dolu özgür eserleri görülmeye değer.

Sergiye Eserleri Olan Sanatçılar

Alife Babaoğlu, Alper Karakuş, Alkım Beyhan, Anastassiya Jashkun, Aydan Mercan, Aynur Aşkı, Ayten Yenilmez Onal, Adnan Çoker, Burak Oğur, Doğu Erte, Enis Aktaş, Ergin İnan, Fatoş Uysal, Feza Küpeli Kılınç, Gizem Uzkur, Gülşah Bayhan, Gülşah Sarıyörük, Hayriye Karamahmutoğlu, İpek Tülin Aktay, Kemal Özdemir, Melis Gürsel, Mine Güllüoğlu, Mualla Demir, Mualla Soğancı, Mustafa Ata, Ömer Yiğit Aral, Pelin Altıntop, Selda Salman Acar, Sinem Kale, Süleyman Saim Tekcan, Şebnem Efe, Tuba Özer, Tülay Hartavi, Tanju Demirci

Çok sayıda farklı konudaki eserlerin sergisi, 22 Kasım 2018 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacaktır.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
“A Little Story” Sergisi...Zambak Karabay
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