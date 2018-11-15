“A Little Story” Sergisi...

Kokteylle açılan sergi, her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış genç sanatçıları aynı çatı altında topluyor.
Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinden sanata gönül vermiş 34 sanatçının kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı sürprizlerle dolu özgür eserleri görülmeye değer.
Sergiye Eserleri Olan Sanatçılar
Alife Babaoğlu, Alper Karakuş, Alkım Beyhan, Anastassiya Jashkun, Aydan Mercan, Aynur Aşkı, Ayten Yenilmez Onal, Adnan Çoker, Burak Oğur, Doğu Erte, Enis Aktaş, Ergin İnan, Fatoş Uysal, Feza Küpeli Kılınç, Gizem Uzkur, Gülşah Bayhan, Gülşah Sarıyörük, Hayriye Karamahmutoğlu, İpek Tülin Aktay, Kemal Özdemir, Melis Gürsel, Mine Güllüoğlu, Mualla Demir, Mualla Soğancı, Mustafa Ata, Ömer Yiğit Aral, Pelin Altıntop, Selda Salman Acar, Sinem Kale, Süleyman Saim Tekcan, Şebnem Efe, Tuba Özer, Tülay Hartavi, Tanju Demirci
Çok sayıda farklı konudaki eserlerin sergisi, 22 Kasım 2018 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacaktır.
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