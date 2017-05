9. Uluslararası TRT Belgesel Günleri başlıyor

TRT Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, belgesel sinemayı teşvik etmek üzere İstanbul'da düzenlenen Belgesel Günleri'ne, 78 ülkeden toplam 677 filmle başvuruda bulunuldu.

Bu yılki etkinlikte, daha fazla salonda, daha fazla film seyirciyle buluşacak. 11-14 Mayıs'taki gösterimlerde belgeseller ücretsiz izlenebilecek.

Gösterimlere, TRT İstanbul Harbiye Radyo Evi, Notre Dame de Sion Fransız Lisesi, Fransız Kültür Merkezi, Grandpera Emek Cinemo Salonları, Akbank Sanat ve İtalyan Kültür Merkezi ev sahipliği yapacak.

Açılış, ödüllü yönetmen Isabelle Boni-Claverie'in "Too Black To Be French" belgeseliyle gerçekleştirilecek. Etkinlikte finalist film gösterimlerinin yanı sıra "Panorama" bölümünde "Göç ve Ayrımcılık" temalı belgeseller yer alacak.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda 15 Mayıs'ta gerçekleştirilecek TRT Belgesel Ödülleri, ödül töreni ve gala özel programıyla son bulacak.