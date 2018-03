82. İzmir Enternasyonal Fuarı açıldı

İZMİR



82. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın (İEF) Fuar Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen açılış töreninde konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Türkiye'nin bağımsızlığı için seve seve canını veren tüm şehitleri minnetle, rahmetle şükranla yad ettiğini belirten Yıldırım, İEF'nin sıradan bir fuar olmadığın söyledi.



Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 17 şubat 1923 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nin iktisat politikalarını belirlediği İzmir İktisat Kongresi'nde "Türkiye'nin kalkınması İzmir'den başlar" diyerek başlattığını hatırlatan Yıldırım, bu yıl 82'ncisi düzenlenen fuarın sadece 1929 Büyük Buhranı'nda ve 2. Dünya Savaşı'nda kesintiye uğradığını ifade etti.



Her yıl 1,5 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayan, yüzlerce yerli ve yabancı kuruluşun ürünlerini tanıttığı büyük bir organizasyon olan İEF'nin dünya ekonomisindeki gelişmelere paralel olarak yıldan yıla önemini daha da artırdığını kaydeden Yıldırım, son 10 yılda dünya ekonomisinin ağırlık merkezinin batıdan doğuya kaydığını, asırlık İpekyolu ve Anadolu topraklarının dünya ekonomisi için önemli hale geldiğini söyledi.



İEF'e yabancı katılımın 5 yıl öncesine göre 5 kat arttığını, yabancı katılımcı oranının yüzde 8'den yüzde 40'a çıktığını dile getiren Yıldırım, "Artık İEF, İzmir ve genelde de Türkiye, dünyanın gün geçtikçe daha fazla ilgisini çekmektedir. 25 fuara ev sahipliği yapan İzmir, yılda 2 milyon misafir ağırlıyor. Ama İzmir'in görevi burada bitmiyor. İzmir, EXPO 2020'ye hazırlanıyor. Eğer EXPO 2020'yi el birliğiyle, hep beraber mücadele edip İzmir'e kazandırırsak kente 6 ay içinde 30 milyon ziyaretçi, 40 milyar dolar kaynak girecektir. Büyük projelerle meşgul olma zamanıdır. Birbirimizle dayanışma halinde ülkemiz ve İzmir için güzel projeleri, daha güzel günleri hep beraber hayal edip gerçekleştirme zamanıdır."



"Kardeş olmak zorundayız"



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da açılışta yaptığı konuşmada, iki farklı grubun siyasi içerikli sloganlar atması üzerine, uluslararası bir fuarın açılışını yaptıklarını, birlik, beraber, kardeş olmak zorunda olduklarını belirtti.



Yabancı ülkelerden konukların fuar için kente geldiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, "Demokrasi güzel şey ona saygı duyuyorum ama ne olursunuz bu toplantıyı farklı yerlere çekmeyelim. İzmir, Türkiye'nin dünyaya açılan penceresidir. Türkiye ve dünyaya aydınlığı taşıyan İzmir, fuarlar kenti. İzmir'i, dünyaya böyle tanıtmalıyız" dedi.



Kemal Kılıçdaroğlu, söz konusu fuarın 82 yıl önce açılmasının çok anlamlı olduğunu, ulusal kurtuluş savaşını veren kahramanların, büyüklerin savaş meydanlarında mücadele ettiğini, onların ekonomi eğitimi görmediğini, enflasyonu, kuru, pariteyi bilmediğini ancak bağımsızlık savaşanın ardından ilk el attıkları alanın ekonomi olduğunu vurguladı.



Mustafa Kemal Atatürk'ün savaş meydanlarında kazanılan zaferlerin ekonomik zaferlerle taçlandırılması gerektiğine yönelik sözünü anımsatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:



"Yapılan budur. Fuarlar sadece kent içinde yaşayanların, sadece ülkede yaşayanların değil ulusları da kaynaştıran çok önemli organizasyonlardır. Bugün Srilanka'dan dostlarımız gelmişse İzmir'i ve Türkiye'yi tanıyacaklar. Onlarla tanışacağız, dost olacağız. Onlar Türkiye'yi biz Srilanka'yı tanıyacağız.



"Savaşa hayır" vurgusu



Fuarların aynı zamanda uluslararası barışın da güvencesi olduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, bugün yaşanılan koşulların, uluslararası gerginliklerin barışı akıldan çıkarmaması gerektiğine vurgu yaparak konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bu ülkeyi kuranlar, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları şunu özenle dile getirdiler. Dediler ki 'Zorunlu olmadıkça savaş bir cinayettir. Ulusal bağımsızlık savaşı sonunda yurtta barış dünyada barış' dediler. Hangi görüşten olursak olalım her ortamda barışı savunmalıyız. 2. Dünya Savaşı'nın yaşandığı yıllarda milyonlarca insan yaşamını yitirdi. 1945 yılında gerçekleşen savaşlarda 25 milyondan fazla insan yaşamını yitirdi. Bunun sadece 3 milyonu askerdi. Ağırlıklı olarak 20 milyondan fazla sivil yaşamını yitirdi. O nedenle savaşlar hiçbir ülke için barış ve huzur getirmemiştir. Savaş göz yaşıdır, kandır. Barışı egemen kıldığımız zaman bu coğrafyada Mevlana'nın da istediğini yapmış oluruz, Hacı Bektaşı Veli'nin de istediğini yapmış oluruz.



Son 10 yılda 2 milyondan fazla çocuk savaşlarda öldü. 1 milyon çocuk babasız kaldı. 6 milyon çocuk sakat kaldı. 12 milyon çocuk evsiz kaldı. 10 milyondan fazla çocuk travma gçeirdi. Onbinlerce çocuk tecavüze uğradı. Savaş budur. Faturası toplumlar için ağırdır. Hep beraber savaşa karşı çıktığımızı her yerde dillendirme görevini yerine getirelim."



Bu fuar organizasyonunu gerçekleştiren İzmir Büyükşehir Belediyesini ve buna destek veren bakanlara teşekkür eden Kılıçdaroğlu, İzmir'in fuarlar kenti olduğunu, ilde 30'a yakın fuarlar organizasyonu yapıldığını belirtti. Dünyada sayılı büyüklükte fuarın temelinin İzmir'de atıldığını dile getiren Kılıçdaroğlu, konuşmasını "Yaşasın barış, yaşasın özgürlük, yaşasın kardeşlik" sözleriyle tamamladı.



"Büyük onur duyduk"



Sri Lanka'nın Sanayi ve Ticaret Bakanı Rishad Bathiudeen de açılış töreninde yaptığı konuşmada, Sri Lanka'nın İzmir Enternasyonal Fuarı'nın "partner ülkesi" olarak seçilmesinden büyük onur duyduklarını belirtti.



İzmir Enternasyonal Fuarı'nın Sri Lanka için büyük önem taşıdığına işaret eden Bathiudeen, "Sri Lanka ve Türkiye'nin iş camialarına, İzmir Enternasyonal Fuarı fırsatından yararlanarak, güçlü ticari bağlantılar oluşturmalarını istiyoruz" dedi.



Sri Lanka'nın, 30 yıl boyurca ağır terör olayları ile mücadele ettikten sonra güçlü liderlik ile vizyon oluşturduğuna işaret eden Bathiudeen, şunları kaydetti:



"Sri Lanka, gelişimi ile Asya'nın mucize ülkesi olarak anılıyor. Başkanımız Mahinda Rajapaksa'nın güçlü liderliği ile hızla gelişiyoruz. Ülke genelinde mega ölçekli projeler uygulanıyor. Sri Lanka, Asya'nın merkezi haline gelecek. Yatırımlar sırasında ülkenin güzelliği, doğal ve kültürel mirası da korunmaktadır. Hükümetimiz, potansiyel ikili partnerlerle görüşmeleri başlatmıştır. Sri Lanka'nın ticaret ve yatırım ortamı çok iyidir. Seyahat açısından da güvenli bir ülkeyiz. Dost olarak gördüğümüz Türkiye ile bağlantılarımız ipek yolu zamanına kadar dayanıyor. Hükümetler arası ilişkiler ve ekonomik işbirliği ise 1970'lerden bu yana devam ediyor. Türkiye'nin Sri Lanka Büyükelçisi İskender Okyay, iki ülke arasındaki ilişkiler konusunda yoğun çaba içinde. Sri Lanka Türkiye'nin, Türkiye ise Sri Lanka'nın önemli ticari partnerlerinden. Türkiye, Sri Lanka'nın AB bölgesine girmesi için Sri Lanka ise Türkiye'nin Asya'ya giriş kapısı olabilir."



İzmir Valisi Toprak



İzmir Valisi Mustafa Toprak, ise tören yaptığı konuşmada, fuarın, Türkiye'nin en gelişmiş kentlerinden İzmir'in gelişiminin temel dinamiklerini arasında yer aldığını belirtti.



Ülkeler ile toplumların her geçen gün büyüyen küresel ekonomik pastadan pay alabilmelerinin yolunun, dünyada tanınmaktan geçtiğini ifade eden Vali Toprak, "İzmir Enternasyonal Fuarı, iletişim ve tanıtımı bir arada yapan, kadim dostluğu, birliği, beraberliği bir arada tutabilen dev bir organizasyondur" dedi.



İzmir Enternasyonal Fuarı'nın 82 yıldır başarıyla organize edildiğini aktaran Toprak, şunları kaydetti:



"İzmir Enternasyonal Fuarı'nın amacı, birlik ve beraberliği, sevgi ve hoşgörüyü, barış duygusu ile gönül birliğini gelceğe taşımaktır. Bunun gurunu yaşıyoruz. Fuarı yaşatabilmek için bu altyapıyı sürdürmeliyiz. İzmir'in sosyoekonomik gelişiminin temel dinamiklerinden İzmir Enternasyonal Fuarı, İzmir'in, yaşam kalitesinin her geçen gün arttığı bir kent olarak devam etmesinde önem kazanmaktadır."



Fuarın temasının, İzmir'in EXPO 2020 temasına uyumlu biçimde "Sağlık" olarak belirlendiğini hatırlatan Toprak, "İzmir Enternasyonal Fuarı'nda sağlık temasına uygun düzenlenecek organizasyonlar, EXPO 2020 yarışında İzmir'e avantaj sağlaycağına inanıyorum" diye konuştu.



Toprak, Sri Lanka'nın "Partner Ülke", Sinop'un ise "Onur Konuğu İl" olarak belirlendiği fuarın, ülkeler ile şehirler arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin gelişmesin büyük katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.



Sinop Valisi Köşger



Sinop Valisi Yavuz Selim Köşger de Sinop'un İzmir Enternasyonal Fuarı'nın "onur konuğu" olmasından büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.



İzmir Enternasyonal Fuarı'nın Türkiye'nin en köklü uluslararası fuarı olduğunu hatırlatan Köşger, "Sinop'un İzmir Enternasyonal Fuarı'nın onur konuğu ili olmasını, kentin önümüzdeki yıllarda başta turizm olmak üzere yakalayacağı ivmenin işaret fişeği olarak değerlendiriyorum" dedi.



Sinop'un antik çağlardan bu yana Karadeniz'in önemli liman kentleri arasında yer aldığına işaret eden Köşger, şöyle konuştu:



"Sinop, Karadeniz'in en bakir, en bozulmamış yeryüzü cennetidir. Betonlaşmadan daha az zarar görmüş bir merkezdir. Önemli yatırımlarla ana yolların açılması, havalimanın yenilenmesi nedeniyle ulaşım sorunu çözülmüş, kent atak yapma durumuna gelmiş durumdadır. Tarihi ve turistik merkezleri daha kolay ulaşılabilir hale gelen Sinop, kültür ve doğa turizmi merkezi olmaya adaydır. Tüm İzmirlileri, Sinop çok kalabalıklaşmadan kenti ziyaret etmeye bekliyorum. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın Türkiye, İzmir ve Sinop için yeni açılımlar ve güzelliklere vesile olur."



Sinop'un, teşvikler itiberiyle sanayi açısından önemli bir cazibe merkezi haline geldiğini vurgulayan Köşger, yatırımcıları kentte yatırım yapmaya davet etti.



Açılış töreni



İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), TBMM Başkan Vekili Güldal Mumcu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, İzmir milletvekilleri, İzmir Valisi Mustafa Toprak, Sinop Valisi Yavuz Selim Köşger, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Davut Kavranoğlu, Sri Lanka Sanayi ve Ticaret Bakanı Rishad Bathiudeen ile 20'si bakan düzeyinde 40 ülkenin temsilcileri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, konuk devlet temsilcileri, üst düzey bürokratlar ve iş dünyasının temsilcilerinin katılımıyla açıldı.



Fuarın açılışı, yapılan protokol konuşmaların ardından Türk ve yabancı heyetlerin yer aldığı toplu fotoğraf çekimi ve kurdele kesimiyle gerçekleştirildi. Açılış töreni sonunda Sri Lanka Dans Grubu gösteri sundu.



Bu yıl İzmir'in EXPO 2020 adaylığına paralel olarak "sağlık" temasının ele alınacağı fuara, 63 ülke ile yurt içinden 37 il katılım gösterdi.



Fuar açılışının ardından "partner ülke" Sri Lanka ile "onur konuğu il" Sinop'un stantlarının açılışları gerçekleştirildi. Sri Lanka ve Sinop, 81. İEF'te kendileri için ayrılmış özel bölümlerde, kültürel zenginliklerinden sanayi üretimlerine kadar tüm yönlerini dünyaya tanıtma ve sergileme olanağını bulacak.



Farklı sektörlerin yer aldığı 82. İEF'te, "sağlık" temasına uygun olarak Ege Uluslararası Sağlık Federasyonu Mobile Eye Clinic tırları ziyaretçilerini ağırlayacak.



Motosiklet ve bisiklet tutkunları için 3 numaralı holde 50 firma yer alırken, 1-B numaralı holde ise bilişim ve iletişim özel bölümü bulunuyor.



Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon ile Göztepe, Altay ve Altınordu spor kulüplerinin de ziyaretçilerini ağırlayacağı standların olduğu fuarda, her yıl en çok ilgi gören otomotiv firmaları da yerini aldı.



Ağır tonajlı, hafif ticari, otomotiv yan sanayi, otomotiv lojistik dallarında üretim yapan ve hizmet veren 20 firma yeni ürünlerini sergilerken, geçmişin en revaçta olan klasik otomobilleri sergisi de fuarda göz kamaşıtıracak. Ege Otomotiv Derneği işbirliği ile organize edilen Klasik-Spor Otomobil ve Motosiklet Sergisi'nde, 1945 modelden başlayan yaklaşık 60 klasik otomobil ve motosiklet 2 numaralı holde görülebilecek.



Çok sayıda etkinlik düzenlenecek



82. İEF bünyesinde Kültürpark'ta çok sayıda etkinlik düzenlenecek. Yer altı Otopark Üstü Çim Alan’da 1-8 Eylül tarihleri arasındaki konser etkinliklerinde, Bülent Ortaçgil, Maskot Bando Gösterisi-Sefa Doğanay, Seksendört, Gülşen, Yeni Türkü, Işın Karaca, Atiye ve Pitch Black Process- Özlem Tekin sahne alacak.



Karadeniz Kültürü, Filistin Kültür Haftası ile Orkide Yöresel Lezzetler Festivali, "Tiyatro Burada", "Sinema Burada" ve Uluslararası Sanat Günleri Sergisi gibi pek çok kültürel etkinliğe de ev sahipliği yapacak fuarda, uluslararası etkinlikler 2 Eylül'e, diğer etkinlikler ise 8 Eylül'e kadar devam edecek.





AA