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'81 Şehit 82 Mektup' sergisi açıldı

Batman'da 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu tarafından '81 Şehit 82 Mektup' konulu sergi açıldı.

'81 Şehit 82 Mektup' sergisi açıldı

Batman'da 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu tarafından '81 Şehit 82 Mektup' konulu sergi açıldı.

04 Haziran 2018 Pazartesi 14:49
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'81 Şehit 82 Mektup' sergisi açıldı

15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulun Batman'da koordinesini yürüttüğü "81 Şehit 82 Mektup" konulu sergi açıldı.
İl Kültür Müdürlüğü fuaye alanında iki gün boyunca sergilenecek olan "81 Şehit 82 Mektup" konulu serginin açılışına, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, İl Müftüsü Turgut Erhan, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Osman Veysel Özdaş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından açılışa katılanlar sergiyi gezdiler. İki gün boyunca sergilenecek olan "81 Şehit 82 Mektup" sergisi ile ilgili konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, bu serginin milli ve manevi değerlerle ilgili farkındalık oluşması açısından önemli olduğunun altını çizdi.

Kurtaran, "Geçen yıl Kozluk ilçemizde şehit olan Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimiz başta olmak üzere ülkemiz için canlarını feda eden birçok şehidimizin hatırasının yer aldığı '81şehit 82 mektup' adlı serginin açılışını yapmış bulunuyoruz. Bu sergimizde şehitlerimize ailelerinin, yakınlarının veya öğrencilerinin yazmış olduğu çok duygulu mektuplar var. Sergimiz iki gün boyunca 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulumuzun koordinesinde Kültür Merkezi fuaye alanında sergilenecektir. Bu projenin sonunda ise 81 şehidimiz için 81 ilimizden ortak bir mektup hazırlanacak. Bu tür etkinlikler, öğrencilerimizde ülkemizin birliği ve bütünlüğüyle ilgili, milli ve manevi değerlerimizle alakalı farkındalık oluşturması açısından büyük önem arz etmektedir."

Haber: Aziz Karataş

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15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu81 Şehit 82 MektupSergi
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