8. ULUSLARARASI LİONS KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ

8. Uluslararası Lions Kısa Film Yarışması’nda finale filmler Büyük Jüri’nin bir araya gelerek değerlendirmesi sonucu derecelendirildi. Sonuçlar 11 Nisan 2017 Salı akşamı Zorlu PSM Drama Salonu’nda düzenlenen muhteşem bir gala gecesi kokteylle başlayarak ödüllerin açıklanması ile son buldu. Büyük final gecesi Uçan Kuş TV’den naklen yayınlandı…

Genç yeteneklerin teşvik edilip, imkanlarının arttırılması amacıyla düzenlenen 8. Uluslararası Lions Kısa Film Yarışması’nda bu yıl gördüğü ilgiye yakışır bir heyecan yaşandı.

Bu yıl, 212 kısa filmle kendi rekorunu kıran yarışmaya bazıları yurtdışından “ağırlıklı olarak üniversiteli gençlerimizin kendi çabalarıyla çektikleri” birbirinden değerli eserler katıldı.

Amaç yeni yetenekler;

Ön Jüri’nin, finale bıraktığı 20 eser arasında Büyük Jüri’nin yaptığı değerlendirme önceden açıklanmadığı için, yarışmada heyecan son saniyelere kadar sürdü.

Uçankuş TV’nin naklen yayınladığı yarışmada kazanan eserler ve sanatçılar, 11 Nisan 2017 akşamı seçkin konukların da katıldığı büyük ödül töreninde açıklandı.

Lions Kısa Film Yarışması’nın ödül gecesi, alışılmış bu tarz gecelerden çok daha farklı geçecek şekilde düzenlendi.

Son yılların popüler sanatçısı Murat Evgin’in konseri ile renklenen gecede, yakın zamanlarda kaybettiğimiz Tarık Akan, Halit Akçatepe ve Belgeselci Tayfun Talipoğlu anıldı. İrem Arslan ve Levent Ülgen’in sunuculuğunu üstlendiği finalde ünlü yönetmen Umur Bugay’a Onur ödülü verildi.

ÖDÜL ALAN FİLMLER:

EN İYİ FİLM BİRİNCİSİ (10.000 TL)

KOLLARIMDAKİ YAŞAM

FİKRET G FIRAT

EN İYİ FİLM İKİNCİSİ (7.000 TL)

3,5 LİRA

HASAN ALİ KILIÇGÜN

EN İYİ FİLM ÜÇÜNCÜSÜ (5.000 TL)

İPLER

GÖKÇE PEHLİVANOĞLU

MANSİYON

DEATH IN A DAY

LİN WANG

MANSİYON

SİYAH ÇEMBER

HASAN CAN DAĞLI

MANSİYON

KEFARET

ALİ KIŞLAR

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ

YABAN

VOLKAN BUDAK

EN İYİ YÖNETMEN

İKARUS

TOM TELLER

FAHRETTİN KERİM GÖKAY

TECAHÜL-İ ARİF

HASAN KALENDER

KOMİTE ÖZEL ÖDÜLÜ

GARDENER FOREST

CEYLAN ÇARHOĞLU + NİCOLE JORDAN WEBBER

ENDER CANITEZ ÖZEL

SAĞIR KURBAĞA

ÖZER KESEMEN

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ

EVCİLİK

CENK KÖKSAL - ÖZGÜL GÜRBÜZ

OSMAN F SEDEN STAJ ÖDÜLÜ

HASAT ZAMANI

TURAN HASTE

OSMAN F SEDEN STAJ ÖDÜLÜ

KATİLİMİ TANIYORUM

ARİF AKDENİZLİ

OSMAN F SEDEN STAJ ÖDÜLÜ

MUTLU KEDİ

UMUT HEVAL ÇERKES

JÜRİ ÜYELERİ

Yönetmen (JÜRİ BAŞKANI)

Plaket

Orhan Cesur

Yapımcı

Plaket

Kemal Seden

Oyuncu

Plaket

Birce Akalay

Yazar - Senarist

Plaket

Hakan Haksun

Yönetmen - Kadir Has Üniversitesi Radyo ve TV Teknolojisi Başkanı

Plaket

Zeynep Üstünipek

Lions 118Y Genel Yönetmen 1.Yardımcısı

Plaket

Mahmut Tanyol

Lions 118Y Leo Kültür Komite Başakanı

Plaket

Emir Aksoy

Yönetmen - 2.Lions Kısa Film Yarışması 1.si

Plaket

Serhat Karaaslan

Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı

Plaket

Prof. Dr. Fatoş Adiloğlu

Görüntü Yönetmeni

Plaket

Ahmet Kasapoğlu

Gazeteci, TV programcısı

Plaket

Funda Karayel

Haber: Zambak Karabay