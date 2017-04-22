8. ULUSLARARASI LİONS KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ

8. Uluslararası Lions Kısa Film Yarışması’nda finale filmler Büyük Jüri’nin bir araya gelerek değerlendirmesi sonucu derecelendirildi. Sonuçlar 11 Nisan 2017 Salı akşamı Zorlu PSM Drama Salonu’nda düzenlenen muhteşem bir gala gecesi kokteylle başlayarak ödüllerin açıklanması ile son buldu. Büyük final gecesi Uçan Kuş TV’den naklen yayınlandı…
Genç yeteneklerin teşvik edilip, imkanlarının arttırılması amacıyla düzenlenen 8. Uluslararası Lions Kısa Film Yarışması’nda bu yıl gördüğü ilgiye yakışır bir heyecan yaşandı.
Bu yıl, 212 kısa filmle kendi rekorunu kıran yarışmaya bazıları yurtdışından “ağırlıklı olarak üniversiteli gençlerimizin kendi çabalarıyla çektikleri” birbirinden değerli eserler katıldı.
Amaç yeni yetenekler;
Ön Jüri’nin, finale bıraktığı 20 eser arasında Büyük Jüri’nin yaptığı değerlendirme önceden açıklanmadığı için, yarışmada heyecan son saniyelere kadar sürdü.
Uçankuş TV’nin naklen yayınladığı yarışmada kazanan eserler ve sanatçılar, 11 Nisan 2017 akşamı seçkin konukların da katıldığı büyük ödül töreninde açıklandı.
Lions Kısa Film Yarışması’nın ödül gecesi, alışılmış bu tarz gecelerden çok daha farklı geçecek şekilde düzenlendi.
Son yılların popüler sanatçısı Murat Evgin’in konseri ile renklenen gecede, yakın zamanlarda kaybettiğimiz Tarık Akan, Halit Akçatepe ve Belgeselci Tayfun Talipoğlu anıldı. İrem Arslan ve Levent Ülgen’in sunuculuğunu üstlendiği finalde ünlü yönetmen Umur Bugay’a Onur ödülü verildi.
ÖDÜL ALAN FİLMLER:
EN İYİ FİLM BİRİNCİSİ (10.000 TL)
KOLLARIMDAKİ YAŞAM
FİKRET G FIRAT
EN İYİ FİLM İKİNCİSİ (7.000 TL)
3,5 LİRA
HASAN ALİ KILIÇGÜN
EN İYİ FİLM ÜÇÜNCÜSÜ (5.000 TL)
İPLER
GÖKÇE PEHLİVANOĞLU
MANSİYON
DEATH IN A DAY
LİN WANG
MANSİYON
SİYAH ÇEMBER
HASAN CAN DAĞLI
MANSİYON
KEFARET
ALİ KIŞLAR
EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ
YABAN
VOLKAN BUDAK
EN İYİ YÖNETMEN
İKARUS
TOM TELLER
FAHRETTİN KERİM GÖKAY
TECAHÜL-İ ARİF
HASAN KALENDER
KOMİTE ÖZEL ÖDÜLÜ
GARDENER FOREST
CEYLAN ÇARHOĞLU + NİCOLE JORDAN WEBBER
ENDER CANITEZ ÖZEL
SAĞIR KURBAĞA
ÖZER KESEMEN
JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ
EVCİLİK
CENK KÖKSAL - ÖZGÜL GÜRBÜZ
OSMAN F SEDEN STAJ ÖDÜLÜ
HASAT ZAMANI
TURAN HASTE
OSMAN F SEDEN STAJ ÖDÜLÜ
KATİLİMİ TANIYORUM
ARİF AKDENİZLİ
OSMAN F SEDEN STAJ ÖDÜLÜ
MUTLU KEDİ
UMUT HEVAL ÇERKES
JÜRİ ÜYELERİ
Yönetmen (JÜRİ BAŞKANI)
Plaket
Orhan Cesur
Yapımcı
Plaket
Kemal Seden
Oyuncu
Plaket
Birce Akalay
Yazar - Senarist
Plaket
Hakan Haksun
Yönetmen - Kadir Has Üniversitesi Radyo ve TV Teknolojisi Başkanı
Plaket
Zeynep Üstünipek
Lions 118Y Genel Yönetmen 1.Yardımcısı
Plaket
Mahmut Tanyol
Lions 118Y Leo Kültür Komite Başakanı
Plaket
Emir Aksoy
Yönetmen - 2.Lions Kısa Film Yarışması 1.si
Plaket
Serhat Karaaslan
Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı
Plaket
Prof. Dr. Fatoş Adiloğlu
Görüntü Yönetmeni
Plaket
Ahmet Kasapoğlu
Gazeteci, TV programcısı
Plaket
Funda Karayel
Haber: Zambak Karabay
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