8 asırdır yolcu ağırlıyor

AKSARAY - Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından İpek Yolu üzerinde hem konaklama, hem de ticaret yolunun güvenliğini sağlamak amacıyla 8 asır önce yaptırılan Sultanhanı, bugün de Konya-Aksaray yolunu kullanarak Kapadokya bölgesine giden turistleri ağırlamaya devam ediyor.

Anadolu'nun ayakta kalan en büyük kervansarayı olma özelliği ile dikkati çeken, Aksaray'ın kendisi ile aynı adı taşıyan beldesinde bulunan Sultanhanı, 1229 yılında inşa edildi. Bir yangından sonra 1278'de Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında Vali Sıraceddin El Hasan tarafından onarılarak genişletilmesinin ardından görkemli bir yapıya kavuştu.

Selçuklu mimarisinin en mükemmel örneklerinden biri kabul edilen kervansaray, yazlık ve kışlık olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Yazlık bölümünde bir köşk mescidin yer aldığı Sultanhanı, toplam 4 bin 868 metrekare alana kurulu.