75'lik dedenin müzik tutkusu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Hüseyin Demir, müzik tutkusuyla dikkati çekiyor.

Demir, 14 yaşındayken başlayan müzik tutkusunu devam ettirmek için önce bir saz alıp çalmayı öğrendi. Yıllar içinde 6 farklı enstrümanı çalmayı kimseden yardım almadan öğrenen Demir, emekli olduktan sonra müziğe daha fazla vakit ayırdı ve evinin bir odasını adeta stüdyoya dönüştürdü.

Sarıgöl'de Mal Müdürlüğü ve Vergi Dairesinde uzun yıllar çalıştıktan sonra emekli olan Demir, AA muhabirine müzik tutkusunu anlattı.

Müzikle tanışmasının eski bir radyoyla başladığını belirten Demir, "Çoğu kimse radyoyu haber için ben ise müzik dinlemek için açıyordum." dedi.

İlk sazını 21 yaşında askerde biriktirdiği parayla aldığını ifade eden Demir, saz çalmayı radyodan dinlediği türkü ve şarkılar sayesinde kimseden yardım almadan öğrendiğini dile getirdi.

"Çocuklar ve torunlar pek ilgilenmiyorlar"

Müzik tutkusunu bilen dostlarının zaman zaman kendisini ziyarete geldiğini ve onlara mini konserler verdiğini anlatan Demir, halk müziği ve klasik Türk müziğini sevdiğini, Zeki Müren ve Emel Sayın'ı çok beğenerek dinlediğini vurguladı.