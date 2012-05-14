Karaman'da düzenlenen 735. Türk Dil Bayramı etkinlikleri kapsamında, Büyük Türkçe Sözlük'ü hazırlayan Mehmet Doğan'a ödül verildi.

Kemal Kaynaş Stadı'nda düzenlenen halk konseri programında konuşan Karaman Valisi Süleyman Kahraman, bundan 735 yıl önce Türkçe'yi resmi dil ilan eden Karamanoğlu Mehmet Bey'in fermanını, Türk dili için çok önemsediklerini söyledi.

Karaman'ın, ''Türkçe'nin başkenti'' olduğunu ve buna layık olabilmek için çeşitli etkinlikler düzenlendiğini ifade eden Kahraman, şunları kaydetti:

''Dil bayramı kesinlikle bir festival değildir. Kutlamalar her sene daha kapsamlı olarak yapılmaktadır. Bu sene 10 Mayıs'ta ülkemizin başkenti Ankara'dan Karaman'a 'Türk Dili Treni' hareket etti. Tren Karaman'a gelinceye kadar durduğu her yerde Türkçe'mize dikkat çekecek faaliyetler içinde bulunduk. Gençliğin Türkçe kurultayını yaptık. Kutlamaların eğlence boyutu için de bu konseri düzenledik. Herkesi tekrar güzel Türkçe'mize sahip çıkmaya davet ederek, iyi eğlenceler diliyorum.''

Karaman Belediye Başkanı Kamil Uğurlu da valilik ve belediye olarak Türkçe'ye hizmeti geçen, yardım eden, bu dili en iyi şekilde temsil eden kişi veya kurumlara bir tek ödül verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

''Bu ödül bir anlamda Batı'daki Nobel ödülünün karşılığı olan çok önemli bir ödül. Bu sene bu ödülü almaya hak kazanan Mehmet Doğan, yaklaşık 40 senesini Türkçe'ye adayan bir isim. Kendisi Türkçe'nin en kapsamlı sözlüğü olan 110 bin kelime içeren Büyük Türkçe Sözlük'ü hazırlayan kişidir. Kendisine çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.''

Doğan'a, ödülü ve plaketi, Vali Kahraman, AK Parti Karaman milletvekilleri Mevlüt Akgün ve Lütfi Elvan ile Başkan Uğurlu tarafından verildi.

Ödül töreninin ardından ''Anadolu Ateşi'' dans gurubu gösteri sundu. ''Tiyatro Şubat'' adlı tiyatro grubu da sahnede Karamanlı Türk büyükleri Karamanoğlu Mehmet Bey, Mevlana'nın Karaman'a gelişi, Yunus Emre, Piri Reis ve Kazım Karabekir'i temsili olarak canlandırdı.



Son olarak sahne alan şarkıcı Rafet El Roman da konser verdi.