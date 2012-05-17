65. Cannes Film Festivali başladı

Festivalde, ''Altın Palmiye'' için 4 bin 300 film arasından seçilen 22 film yarışacak.

Festival, Claude Miller'ın, ''Therese Desqueyroux'' isimli filminin gösterimiyle 27 Mayıs'ta sona erecek.

Başkanlığını Nanni Moretti'nin üstlendiği bu yılki jüride Filistinli oyuncu ve yönetmen Hiam Abbass, İngiliz yönetmen Andrea Arnold, Fransız oyuncu Emmanuelle Devos, Alman oyuncu Diane Kruger, İngiliz oyuncu Ewan Mc Gregor, ABD'li yapımcı Alexander Payne, Haitili yönetmen ve yapımcı Raoul Peck yer alıyor.

Festivalde 30'a yakın ülkeden 91 film gösterilecek. Festivalin bu yılki logosu 1962'de hayatını kaybeden Hollywood'un efsanevi oyuncusu Marilyn Monroe'un siyah beyaz fotoğrafı oldu.