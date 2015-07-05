ANKARA

Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri'nin, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedilmesiyle Türkiye'nin bu listede bulunan kültür varlığı sayısı 14'e çıktı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Almanya'nın Bonn kentinde devam eden 39. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Komite toplantısında dün alınan kararla, Diyarbakır Surları ile Hevsel Bahçeleri "Dünya Kültür Mirası" listesine girdi. Böylece Türkiye'de bu listede yer alan kültür varlığı 14'e ulaştı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren Türkiye'nin kültür varlıkları incelendiğinde, bu listeye ilk olarak 1985 yılında Kapadokya ve Göreme Milli Parkı'nın girdiği görülüyor. Aynı yıl Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası ile İstanbul'daki tarihi yerler de bu listeye girerken, 1986 yılında Hattuşaş, 1987 yılında Nemrut Dağı, 1988 yılında Pamukkale ve Hierapolis Milli Parkı ile Ksantos-Letoon Antik Kenti, 1994 yılında tarihi Safranbolu şehri, 1998 yılında Truva Antik Kenti, 2011 yılında Selimiye Camii ve Külliyesi, 2012 yılında Neolitik Dönem Çatalhöyük Kalıntıları, 2014 yılında Cumalıkızık köyü ve Bergama Antik Kenti, UNESCO Dünya Mirasları listesine girmeye hak kazanmıştı.

62 kültür varlığı geçici listede

Türkiye'den UNESCO Dünya Mirası geçici listesine ise 62 kültür varlığı girdi. Geçici liste,Dünya Mirası listesi için bir ön adım niteliği taşıyor. Bu kapsamda geçici liste, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedilmesi uygun olan varlıklara ilişkin envanteri içeriyor.

Dünya mirasları

"Dünya mirasları", UNESCO tarafından belirlenen kültürel ve doğal varlıklardan oluşuyor. UNESCO’nun 1972 yılındaki genel konferansında hazırlanan 38 maddelik Dünya Doğal ve Kültürel Mirası Koruma Antlaşması'nı imzalayan 175'ten fazla ülkenin korumayı garanti ettikleri anıt ve sit arasından "dünya mirası" kıstaslarına uygun bulunanlar listede yer alıyor.

Antlaşmayı imzalayan ülkeler tarafından seçilen 21 ülke temsilcisinin oluşturduğu Dünya Miras Komitesi, aday gösterilen değerler arasından seçim yapıyor ve listeyi oluşturuyor. Komite ayrıca, WHF'yi (Dünya Miras Fonu) yönlendirerek listedeki değerlerin korunmasını sağlıyor.