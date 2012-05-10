600 yıllık Yeşil Camii restore edildi

Dünya sanat tarihi açısından büyük önem taşıyan ve yaklaşık 1,8 lira maliyetle 2,5 yılda restore edilen, çinileriyle ünlü 600 yıllık Yeşil Camii, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın katılımıyla yarın açılacak.



İlk dönem Osmanlı mimarisinin en önemli örnekleri arasında yer alan, Çelebi Sultan Mehmet'in emriyle 1415'te yapımına başlanan ve 1419'da tamamlanan tarihi yapı, yıllara meydan okuyarak bugünlere kadar geldi.

Mimarisi, çini kaplamaları, Türk ahşap oymacılığının en güzel örneklerinden olan giriş kapısı, hünkar mahfeliyle bilinen tarihi ibadethane, 1684, 1783, 1881, 1893 ve 1940 yıllarında bölüm ve genel itibarıyla onarımlardan geçse de yıllardaki en kapsamlı restorasyonu Bursa Valiliği, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve sponsor firmanın destekleriyle bu dönemde gerçekleştirildi.

Yaklaşık 1,8 lira harcanarak 2,5 yılda restore edilen, tüm ayrıntıları titizlikle temizlenip elden geçirilen 600 yıllık ibadethane, yenilenen altın işlerinin yanı sıra kalem, çini, ahşap, taş ve mermer ile çevre düzenlemesi işlerinin yapılmasıyla eski ihtişamına kavuştu.

İç ve dış kısmında yapılan özel ışıklandırmalarla farklı bir görünüm sergileyen Yeşil Camii, yarın Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın katılacağı programla hizmete açılacak.