600 yıllık İlyas Bey Külliyesi ziyaretçilerini bekliyor

AYDIN (AA) - Aydın Kültür ve Turizm Müdürü Nuri Aktakka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1404'te yaptırılan İlyas Bey Külliyesi'nin cami, medrese, imaret, çifte hamam ve çarşıdan oluştuğunu söyledi.

Külliyenin 1890'larda Büyük Menderes havzasında meydana gelen deprem sonucunda tahrip olduğunu, ilk onarımın 1900'lerin başında Hacı Halil Paşa tarafından yaptırıldığını ifade eden Aktakka, bu hizmetinden dolayı Hacı Halil Paşa'nın 2. Abdülhamid tarafından nişanla ödüllendirildiğini söyledi.

Onarımın ardından uzun yıllar civar köylülerin bayram ve cuma namazları için külliyeyi kullandığını kaydeden Aktakka, ''Külliye, 1955'te yaşanan depremin ardından tümüyle terk edilmiş. Restorasyon çalışmalarıyla külliye yeniden ayağa kaldırıldı. Külliye, geçen hafta Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın da katılımıyla açıldı. Çalışmalara katkı sağlayan Söktaş ailesine teşekkür ediyoruz. Restorasyonun bitmesiyle birlikte artık ziyaretçilerimizi bekliyoruz'' diye konuştu.

Yapının restorasyonunu üstlenen Söktaş ailesi adına konuşan Leyla Kayhan Elbirlik ise 2006'da başlayan çalışmaların tamamlandığını, İlyas Bey Külliyesi'nin ''yaşayan tarihi eser'' olduğunu söyledi.

Elbirlik, ''15. yüzyıldan günümüze kalan bu külliyenin gözümüzün önünde yok olup gitmesine seyirci kalamazdık'' dedi.



