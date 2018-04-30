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6. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali 2 Mayıs'ta başlıyor

Sultanbeyli Belediyesi tarafından bu yıl "Türk Dünyası" temasıyla düzenlenen festival, 2-5 Mayıs'ta şiirseverlerle buluşacak.

6. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali 2 Mayıs'ta başlıyor

Sultanbeyli Belediyesi tarafından bu yıl "Türk Dünyası" temasıyla düzenlenen festival, 2-5 Mayıs'ta şiirseverlerle buluşacak.

30 Nisan 2018 Pazartesi 15:59
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6. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali 2 Mayıs'ta başlıyor

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde düzenlediği basın toplantısında, geleneksel hale gelen Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali'nin bu yıl ki temasının "Türk Dünyası" olduğunu belirtti.

Keskin, Kırgızistan, Bosna Hersek, Yunanistan, Özbekistan, Romanya, Bulgaristan, Tacikistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kazakistan, Makedonya, Moldova Gagavuzya, Rusya Tataristan, Türkmenistan, Irak Kerkük, Kosova ve Türkiye'den 38 şairin katılacağını söyledi.

Festivalin "Türk Dünyası" temasının zulme karşı bir başkaldırı olduğunu dile getiren Keskin, "Çünkü zorbalıkla, hiçbir hukuki dayanağı olmadan çizilen yapay sınırları kabul etmemiz mümkün değildir. Kanıyla canıyla diniyle imanıyla bir olduğumuz kardeşlerimizden ayrı düşmemizi bizim gönlümüz asla kabul etmez. Şiirin etkisi bugünden itibaren İstanbul'dan başlayarak aynı kültürel mirasa sahip olduğumuz tüm halklara yayılarak aramızdaki mesafeler adeta yok olacaktır." dedi.

Belediye Başkanı Keskin, sanatla edebiyatla ve şiirle birliğe, kardeşliğe ve dostluğa hiçbir pranga vurulamayacağını haykırmak istediklerini ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Birikimlerimizi paylaşmanın asıl güç olduğuna inanan bizlerin, tarihsel kodlarından gelen bu kadim bağ ebediyete kadar diri kalacak ve nesilden nesile aktarılacaktır. Dicle kenarında, İdil'de, Tuna boyunda biz bir ve beraber oldukça, bize kimse zulmetmeyi aklından geçiremeyecek, haksızlık edemeyecek ve bu arsız tezgah sahipleri kurdukları tuzaklarda boğulacaktır. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar gerçekleştireceğimiz o yolculuk tarihi yeniden inşa edecek, şiirin o manevi ruhu bizim gönül çimentomuz olacaktır."

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da şiir festivalinin İbrahim Paşa Sarayı olarak da bilinen Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde yapılmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, 95 Roma imparatoru, 30 Osmanlı sultanı gören Sultanahmet Meydanı'nın şiirsel ruhunun da festivale katkı sunacağını söyledi.

Keskin, ramazan boyunca Ayasofya Müzesi ile Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nin 23.00'e kadar açık olacağını sözlerine ekledi.

6. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali'nde 17 ülkeden 38 şair, 4 gün boyunca şiirseverlerle buluşacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
SultanbeyliSultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin6. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali
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