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6. SANSEV İstanbul Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali başladı

Sanatçılar ve Sanatseverler Kültür ve Dayanışma Derneği (SANSEV) tarafından düzenlenen festivalin açılış töreni, Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

6. SANSEV İstanbul Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali başladı

Sanatçılar ve Sanatseverler Kültür ve Dayanışma Derneği (SANSEV) tarafından düzenlenen festivalin açılış töreni, Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 14:44
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6. SANSEV İstanbul Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali başladı

Sanatçılar ve Sanatseverler Kültür ve Dayanışma Derneği (SANSEV) tarafından Maltepe Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen festivalin açılış töreni, Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Festivalde sahne alan ilk koro, Maltepe Belediyesi Çocuk Korosu oldu. Yaşları 8-14 arasında değişen çocuklardan oluşan koro, piyano eşliğinde 5 şarkı seslendirdi.

Türkiye'nin 21 şehrinden 3 bin 821 koro üyesinin yer aldığı festivalde, minik, çocuk, genç, yetişkin ve karma kategorilerinde 104 koro sahne alacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sanatçılar Ve Sanatseverler Kültür Ve Dayanışma DerneğiSANSEVTürkan Saylan Kültür Merkezi
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