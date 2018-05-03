6. SANSEV İstanbul Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali başladı

Sanatçılar ve Sanatseverler Kültür ve Dayanışma Derneği (SANSEV) tarafından düzenlenen festivalin açılış töreni, Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.