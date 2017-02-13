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59. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu

Müzik dünyasının en önemli etkinliklerinden Grammy Ödülleri, ABD'nin Los Angeles kentinde birbirinden ünlü isimlerin sahne aldığı törenle sahiplerini buldu.

59. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu

Müzik dünyasının en önemli etkinliklerinden Grammy Ödülleri, ABD'nin Los Angeles kentinde birbirinden ünlü isimlerin sahne aldığı törenle sahiplerini buldu.

13 Şubat 2017 Pazartesi 10:37
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59. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu

Müzik dünyasının en önemli etkinliklerinden Grammy Ödülleri, ABD'nin Los Angeles kentinde birbirinden ünlü isimlerin sahne aldığı törenle sahiplerini buldu.

Los Angeles'taki Staples Center'da düzenlenen ödül törenine 5 dalda ödül kazanan 28 yaşındaki İngiliz şarkıcı Adele damgasını vurdu.

Adele, "25" adlı albümüyle "Yılın Albümü" ve "Hello" adlı parçasıyla da "Yılın Şarkısı" ödülüne layık görüldü.

Törende sahneye çıkan Adele, aralık ayında yaşamını yitiren İngiliz şarkıcı George Michael'ın anısına "Fast Love" şarkısını söyledi.

CBS televizyon kanalından canlı yayınlanan 59. Grammy Ödülleri törenine "The Late Late Show"un sunucusu İngiliz sinema oyuncusu James Corden ev sahipliği yaptı.

Gecede, rap şarkıcısı "Chance The Rapper", ilk Grammy ödülünü kazandı. 23 yaşındaki Chicagolu müzisyen, "En İyi Sanatçı" dahil 3 dalda ödülün sahibi oldu.

Ocak 2016'da hayata veda eden David Bowie'ye de "En İyi Rock Şarkısı" ve "En İyi Alternatif Müzik Albümü" ödülüne layık görüldü.

2016'da ölen Prince'in anıldığı gecede 3. kez anne olmaya hazırlan Beyonce, "Lemonade" albümünden "Love Drought" ve "Sandcastles" parçalarını seslendirdi.

Katy Perry, Metallica, John Legend, Lady Gaga, Alicia Keys, Keith Urban, the Weekend, Daft Punk ve Bruno Mars da törende sahneye çıkan ünlü isimler arasında yer aldı.

Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Nobel Edebiyat Ödüllü sahibi Amerikalı siyahi kadın yazar Prof. Toni Morrison'un "Umutsuzluğa düşmeye zaman yok, kendine acımaya yer yok, sessizliğe gerek yok, korkuya yer yok." sözlerini dile getirerek Başkan Donald Trump'a siyasi mesaj verdi.

Beyaz takım elbisesi ve üzerinde "Israr" yazılı pırıltılı bir kol bandıyla sahneye çıkarak yeni şarkısı "Chained to the Rhythm"ı seslendiren Katy Perry de Trump karşıtı protesto gösterilerinde kullanılan "Nefret yok" sloganını yineledi.

59. Grammy Ödülünü kazananlar şöyle:

Yılın Albümü: Adele - "25"

Yılın Şarkısı: Adele - "Hello"

En İyi Yeni Sanatçı: Chance The Rapper

En İyi Rap Albümü: Chance The Rapper - "Coloring Book"

En İyi Rap Şarkısı: Drake - "Hotline Bling"

En İyi Çağdaş Urban Albümü: Beyoncé - "Lemonade"

En İyi Pop Solo Performans: Adele - Hello

En İyi R&B Albümü: Lalah Hathaway - "Lalah Hathaway"

En İyi R&B Şarkısı: Maxwell - "Lake by the Ocean"

En İyi R&B Performansı: Solange - "Cranes In the Sky"

En İyi Pop Vokal Albümü: Adele - "25"

En İyi Rock Albümü: Cage The Elephant - "Tell Me I’m Pretty"

En İyi Rock Şarkısı: David Bowie - "Blackstar"

En İyi Müzik Videosu: Beyonce - "Formation"

En İyi Pop İkili/Grup Performansı: Twenty One Pilots - "Stressed Out," 

En İyi Country Solo Performansı: Maren Morris - "My Church,"

En İyi Alternatif Müzik Albümü: David Bowie - "Blackstar"

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Anahtar Kelimeler:
Grammy ÖdülleriABDLos Angeles
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