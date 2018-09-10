55. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde yarışacak filmler belli oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, bu yıl 55'incisi gerçekleştirilecek Uluslararası Antalya Film Festivali'nde yarışacak filmler belli oldu.

Festival organizasyonundan yapılan açıklamaya göre, festivalin yarışma kategorisinde 8'i uluslararası, 2'si de ulusal olmak üzere toplam 10 film yer alacak. Tamamı Türkiye prömiyeri olacak yarışma filmleri, ayrıca halkın ve genç izleyici jürisinin beğenisine sunulacak.

29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek festivalin sanat direktörlüğünü yürüten Mike Downey tarafından derlenen yarışma seçkisinde yer alan filmler şöyle:

Hirokazu Koreeda-Bir Aile İşi (Shoplifters)

Bu yıl Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülüne layık görülen Shoplifters filminin gösteriminde usta aktör, yazar ve illüstratör Lily Franky, Antalyalı sinemaseverlerle buluşacak.

Alvaro Brechner-12 Yıllık Gece ( A-Twelve-Years-Night)

Yönetmen Alvaro Brechner'in dört yıl süren bir araştırma sonucu senaryo ve yönetmenliğini üstlendiği On iki Yıllık Gece (A-Twelve-Years-Night), üç arkadaşın 12 yıl boyunca tecrit edildikleri yaşamlarında insan olarak kalabilmelerinin mucizesi üzerine. Bu üç arkadaştan biri, daha sonra Uruguay Devlet Başkanı olacak Pepe Mujica'dan başkası değil.

Pawel Pawlikowski-Soğuk Savaş (Cold War)

Cannes Film Festivali En İyi Yönetmen ödülünün sahibi Pawel Pawlikowski, 1950'lerde doğu ve batı arasında sıkışmış Avrupa kıtasına müzik ve dans üzerinden bir bakış sunduğu Soğuk Savaş (Cold War) filmiyle Türkiye prömiyeri yapacak.

Nadine Labaki-Capernaum

Bu yılın en dikkat çeken filmlerinden olan Capernahum, yönetmen Nadine Labaki'nin kendi deyimiyle en iyi filmi. Cannes Jüri Büyük Ödülü sahibi filmin Türkiye prömiyerinde, Labaki ile filmin yapımcısı ve müzisyen Khaled Mozanar Antalyalılarla buluşacak.

Sergey Dvortsevoy-Ayka

Moskova'nın mülteci mahallelerinin çok bilinen dar sokaklarında aldığı borcu ödemek için gururu ve kadınlığıyla baş kaldıran Ayka'nın hikayesi... Rus yönetmen Sergey Dvortseyov imzalı filmde Ayka rolünü üstlenen Samal Yeslyamova, Cannes En İyi Kadın Oyuncu ödülüne sahip oldu. Yönetmen ve oyuncu katılımıyla gerçekleşecek Türkiye prömiyeri, sinemaseverlere etkileyici bir sinema deneyimi sunacak.

Derek Doneen-Kailash

85 bin çocuğun kölelikten kurtulmasını sağladığına inanılan Kailash Satyarthi'nin hayatına bir bakış sunan Derek Donen belgeseli, Sundance Film Festivali Jüri Büyük Ödülü sahibi. Yönetmen Derek Doneen, bu çarpıcı hikayesiyle Antalya'da olacak.

Cristine Gallego ve Ciro Guerra-Göç Mevsimi (Birds of Passage)

2015 yılı Oscar adayı Yılanın Kucağında (Embrace of the Serpent) filmiyle büyük ses getiren Ciro Guerra'nın Cristina Gallego'yla beraber yönetmenliğini paylaştığı Göç Mevsimi (Birds of Passage), bu kez Kolombiya'nın yerleşik halklarından Wayuu kabilesinin, bir yanda uyuşturucu kartelleriyle mücadelesine, diğer yanda ise yaşam ve mistik kültürüne odaklanan epik bir hikaye.

Jafar Panahi-Üç Yüz (Three Faces)

İran Yeni Dalga Sineması'nın etkili yönetmenlerinden olan Jafar Panahi, bu kez 3 Faces (3 Yüz) filminde ünlü oyuncu Behnaz Jafari'nin performansıyla Cannes Film Festivali'nde En İyi Senaryo Ödülü sahibi oldu. Usta oyuncu Behnaz Jafari, Türkiye prömiyeri sonrası Antalyalı sinemaseverlerin sorularını yanıtlayacak.

Mustafa Karadeniz-Çınar (Planetree)

Engelli gençlerin inandıklarında neler başarabileceklerini gözler önüne seren Mustafa Karadeniz, Çınar filmini, kendisini zorlu doğa koşullarında sırtında okula götüren Annesi Çınar'a ithaf ediyor.

Sefa Öztürk Çolak-Güven (Trust)

2017 Antalya Film Forumu Work in Progress Platformu ödülünü alan Sefa Öztürk Çolak'ın senarist ve yönetmeni olduğu Güven, birey ve aile üzerine işlenmiş bir bir gerilim.

Öte yandan iki Oscar ödüllü yönetmen Asghar Farhadi'nin Herkes Biliyor (Everybody Knows) filmiyle açılacak festivalin kapanış filmi ise fantastik filmlerin yönetmeni Terry Gilliam'ın otuz yıllık rüyası Don Kişot'u Öldüren Adam (The Man Who Killed Don Quixot). Cervantes'in kült romanı Don Kişot'un mizah yüklü bir adaptasyonu olan film, Cannes Film Festivali kapanış filmi olarak dünya prömiyerini yapmıştı.

Kurgusal ve belgesel uzun metraj filmlerden oluşan seçki hakkında bilgi veren Sanat Direktörü Mike Downey, 55. Uluslararası Antalya Film Festivali'nin bu yıl çıtasını daha yukarı çekerek uluslararası vizyonunun görünürlüğünü belirgin bir şekilde artırdığını bildirdi.

Cannes, Berlin, Sundance gibi film festivallerinin en iyilerini Antalyalı izleyicilerle buluşturacaklarını belirten Downey, film ekiplerinin geniş katılımla Antalya'ya gelmek istemelerinin kendisini gururlandırdığını kaydetti.