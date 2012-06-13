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51. Uluslararası Bursa Festivali

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen festival, Bölge Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde Kerem Görsev Trio'nun verdiği konserle başladı

51. Uluslararası Bursa Festivali

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen festival, Bölge Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde Kerem Görsev Trio'nun verdiği konserle başladı

13 Haziran 2012 Çarşamba 13:52
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51. Uluslararası Bursa Festivali

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 51. Uluslararası Bursa Festivali, Bölge Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde Kerem Görsev Trio'nun verdiği konserle başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa Kültür Sanat Vakfı'nın koordinasyonunda Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen festivalin açılışında yaptığı konuşmada, kültür, sanat ve medeniyet kentinde güzel bir gelenek olan festivali yeniden yaşamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yarım asrı deviren festivalin kendisinde çocukluk yıllarından bu yana unutulmaz izler bıraktığını belirten Altepe, ''Festivallerle birlikte dostluk ve kardeşlik mesajları tüm dünyaya buralardan yayılmış oluyor'' dedi.

Altepe, Bursa'nın, kültür, medeniyet ve tarih başkenti olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

''Bizler de bu kentte, bu güzelliklerin, bu medeniyetin yaşatılması için elimizden gelen gayreti sürdürüyoruz. Bundan sonra da bu tür etkinliklerin sürmesi için çabalarımız devam edecek. Bursa kültürünün zenginliklerini gösteren festivalimiz en uzun soluklu festivallerden biri. 50 yıldır devam ediyor. Bu yıl da dünyaca ünlü ve değerli sanatçıları Bursa'da sevenleriyle buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz.''

Konuşmanın ardından Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde sahne alan Kerem Görsev Trio, izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

AA

Son Güncelleme: 13.06.2012 05:53
Anahtar Kelimeler:
51. Uluslararası Bursa Festivali
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