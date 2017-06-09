5 bin yıllık gelenek canlanıyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Arkeoloji Bölümünün, geçmişi 5 bin yıl öncesine dayanan seramik üretimi üzerine hazırladığı projeye destek veren bakanlık, "GENÇDES-2017-1" programı kapsamında seramik üretiminin tekrar canlanmasını sağlıyor.

Bardakçı Mahallesi'nde oluşturulan atölyedeki çalışmalar öğretim üyeleri, öğrenciler ve seramik ustası Osman Meşe tarafından yürütülüyor.

YYÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rafet Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, amaçlarının öğrencilere geleneksel seramik yapım tekniklerinin tüm aşamalarını uygulamalı olarak öğretmek olduğunu söyledi.

Ayrıca teknolojik gelişmelerle birlikte kaybolmaya yüz tutmuş geleneğin devamlılığını sağlamak istediklerini de kaydeden Çavuşoğlu, şöyle dedi:

"Geleneksel usul ile devam eden 5 bin yıllık bir geleneğin yeniden hayata kazandırılmasını, kaybolmaya yüz tutmuş Bardakçı köyündeki seramik çanak çömlek geleneğinin yeniden canlandırılmasını hedefliyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığının yapmış olduğu destek doğrultusunda arkeoloji bölümünden 10 öğrencimiz seramik çanak-çömlek üretiminin başından, yani kil yatağından itibaren tezgah üzerine gelinceye kadarki bütün aşamalarını görmelerini, öğrenmelerini amaçlıyoruz. Şu anda da son aşama olan geleneksel fırında pişirme aşamasını yapıyoruz."

Projenin 24 Nisan'da başladığını, 24 Haziran'da sona ereceğini aktaran Çavuşoğlu, pişirilen seramiklerin 15 Haziran'da fakültede düzenlenecek sergiyle tanıtılacağını kaydetti.