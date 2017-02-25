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42. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini buldu

"Fransa'nın Oscar'ı" olarak bilinen Cesar Sinema Ödülleri dağıtıldı.

42. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini buldu

"Fransa'nın Oscar'ı" olarak bilinen Cesar Sinema Ödülleri dağıtıldı.

25 Şubat 2017 Cumartesi 10:50
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42. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini buldu

"Fransa'nın Oscar'ı" olarak bilinen Cesar Sinema Ödülleri dağıtıldı.

Paris'te düzenlenen törende, bu yıl 42'nci kez gerçekleştirilen etkinlikte Hollandalı Paul Verhoeven'in yönettiği "Elle", en iyi film ödülünü kazandı.

Isaballe Huppert, "Elle" filminde gösterdiği performansla en iyi kadın oyuncu, Gaspard Ulliel de "Juste La Fin Du Monde" yapıtındaki başarısıyla en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.

Xavier Dolan ise "Juste La Fin Du Monde" filmiyle en iyi yönetmen ödülünü aldı.

James Thierree, "Chocolat" filmindeki performansıyla en iyi yardımcı erkek oyuncu, Deborah Lukumuena, "Divines" filmindeki performansıyla en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü elde etti.

Solveig Anspach ve Jean-Luc Gaget, "L'effet Aquatique" filmindeki başarılarıyla en iyi senaryo ödülüne değer bulundu. En iyi yabancı film ödülü ise ünlü yönetmen Ken Louach'ın "Moi, Daniel Blake" adlı eserine gitti.

Cesar'ın bu yılki "onur ödülü" Hollywood'un ünlü ismi George Clooney'e verildi. Törenin "ustalara saygı" bölümü ise Fransızların efsane oyuncusu Jean Paul Belmondo'ya ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Fransanın OscarıCesar Sinema ÖdülleriElle
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