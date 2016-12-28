HABER: ZAMBAK KARABAY



İSTANBUL - Sergi, 25 Aralık 2016 akşamı düzenlenen kokteylle sanatseverlere kapılarını açtı. Sergi konusunda duayen sanat hocalarının (Ali Naki İlhan, Abdullah Tezimer, Orhan Zafer, Fevzi Yavuz, Mümin Candaş, Hüsnü Kaçmaz ve Hasan Çolak ve daha niceleri) sanat severlerin, basın mensuplarının ve kalabalık davetli topluluğunun katılımı renkli saatler yaşanmasına vesile oldu.



Sergide ressamların; renklerini çizgiyle bütünleştirdiği karanlıktan aydınlığa vurgusu ve kendi düş dünyaları ile yansıttıkları eserleri çok beğeni kazandı. Yağlı boya tabloların ve mozaik çalışmalarının aynı akşam satışının olması da eser sahiplerini ve galeri işletmesini yapan Sevinç Lüleci ve Haşim Gündüz’ü de onurlandırdı.



Sergide ayrıca, ressam Abdullah Tezimer’in kendisinden habersiz ressam Orhan Zafer portre tablosunu yapmış olması ve hediye etmesi duygu yüklü mutlu anların yaşlanmasına neden oldu.



Serginin sanat danışmanı Orhan Tezimer sergi ile ilgili canlı çekim ekibi Çamlıca TV 3’e sanatçı ve eserleri ile bilgi verdi. Aşağıdaki linkten sanatseverler bilgi alabilirler...



https://www.youtube.com/watch?v=5D8Z7rFcZJs&feature=youtu.be



Sanatseverlerin ziyaret edebilecekleri sergi 14 Ocak 2017 tarihine kadar açıktır.



GALERİ MAVİŞT Rasimpaşa Mahallesi Uzunhafız Sokak No:73/A Kadıköy / İSTANBUL











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