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40 ÖDÜLLÜ FİLMİN TÜRKİYE GALASI

40 ÖDÜLLÜ FİLMİN TÜRKİYE GALASI, KADIKÖY KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

40 ÖDÜLLÜ FİLMİN TÜRKİYE GALASI

40 ÖDÜLLÜ FİLMİN TÜRKİYE GALASI, KADIKÖY KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

17 Ekim 2018 Çarşamba 16:12
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40 ÖDÜLLÜ FİLMİN TÜRKİYE GALASI

SEVGÜL EROĞLU (KAYSERİLİOĞLU)

68 uluslararası festivalden 40 ödülle dönen “Bir Vapur Masalı-A Ferry Tale” filminin Türkiye galası, 9 Ekim Salı akşamı Kadıköy Kültür Sanat Derneği’nin ev sahipliğinde Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Gala gecesinde Kadıköy Kültür Sanat Derneği Başkanı İnal Aydınoğlu, aynı zamanda ünlü tiyatro oyuncuları Zihni Göktay, Nino Varon, Hasan Cihat Örter ve Enis Fosforoğlu’na yaşam boyu onur ödüllerini takdim etti.

Senarist ve yönetmenliğini Prof. Dr. Mehmet Tığlı’nın üstlendiği, bugüne kadar resmi olarak seçildiği 68 uluslararası festivalden 40 ödül kazanmış “Bir Vapur Masalı-A Ferry Tale” filmi, 9 Ekim Salı akşamı saat 19:00’da Caddebostan Kültür merkezi büyük salonda, Kadıköy Kültür Sanat Derneği’nin ev sahipliğiyle ilk defa Türk izleyicisiyle buluştu. 

İş, sanat, cemiyet hayatından pek çok renkli simayı ağırlayan davet, hem de özel bir ana tanıklık etti. Türkiye’ye gönüllülük kavramını kazandıran ve gönüllülük çalışmalarında 40. yılına giren Kadıköy Kültür Sanat Derneği Başkanı İnal Aydınoğlu, usta tiyatro oyuncuları Zihni Göktay, Nino Varon, Hasan Cihat Örter ve Enis Fosforoğlu’na yaşam boyu onur ödüllerini takdim etti. 

Kokteyl sonrası mini bir konser ile devam eden gala gecesinde öncelikle Prof. Dr. Mehmet Tığlı’nın yönettiği ‘İkiz Yıldızlar’ ve ‘Yüksek Kalori’ filmlerinin gösterimi yapıldı. Ödül töreni sonrası konuşma yapan Kadıköy Kültür Sanat Derneği Başkanı İnal Aydınoğlu: ‘’Bir düşünceye göre engelli çocuklar dünyaya sevgiyi öğretmek için gelirler. Bu filmi gönül gözüyle görüp yola çıkmış olan, 46 yaşında ilk kısa filmini çeken Prof. Dr. Mehmet Tığlı’nın yüce gönlünün yansıması olarak izleyeceksiniz.’’ diyerek merakla beklenen film hakkında ipuçları verdi. 

İnal Aydınoğlu’nun konuşmasının ardından gecenin yıldızı “Bir Vapur Masalı-A Ferry Tale” filminin gösterimi ile devam eden etkinlik, bir baba ve iki çocuğunun hikayesiyle izleyenlerde otizme karşı farklı bir farkındalık yarattı. Başrollerini Özgür Dereli, Lara Rojda Ülgen, Çınar Derin Dereli ve Nazan Yatgın’ın paylaştığı kısa film, otizm olgusuna dikkat çekmeyi amaçlıyor. 

Yönetmenin “Ötekileştirdiklerimiz” üçlemesinin son filmi olan “Bir Vapur Masalı-A Ferry Tale” büyük ölçüde kitlesel fonlama yöntemiyle hayata geçti. Şehir Hatları işletmesinin mekan sponsorluğuyla Şubat ayında çekilen film, bugüne kadar Almanya, ABD, Hindistan, Yunanistan, İngiltere, Yeni Zelanda, İtalya, Hırvatistan, Bulgaristan, Tayvan, Endonezya, Finlandiya, Avustralya, Lübnan, Kosova, Kanada, Ukrayna, Şili, Bosna-Hersek, Romanya, Rusya ve Venezuela gibi dünyanın farklı kültürlerindeki izleyicileriyle buluştu.

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