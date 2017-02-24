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4. Uluslararası CNR Kitap Fuarı açılışa hazır

Basın Yayın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Üstün, "Uluslararası CNR Kitap Fuarı'nın hazırlıkları bugün itibarıyla bitmek üzere. Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle fuarımızın kurdelesi kesilecek" dedi.

4. Uluslararası CNR Kitap Fuarı açılışa hazır

Basın Yayın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Üstün, "Uluslararası CNR Kitap Fuarı'nın hazırlıkları bugün itibarıyla bitmek üzere. Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle fuarımızın kurdelesi kesilecek" dedi.

24 Şubat 2017 Cuma 14:20
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4. Uluslararası CNR Kitap Fuarı açılışa hazır

Basın Yayın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Münir Üstün, 4. Uluslararası CNR Kitap Fuarı'nın açılış hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, "Yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle fuarımızın kurdelesi kesilecek." dedi.

Pozitif Fuarcılık ve Basın Yayın Birliğince bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası CNR Kitap Fuarı hazırlıklarını tamamladı.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu ve karikatürist Hasan Aycın'ın onur konuğu olduğu fuar, 19 ülkeden 300 yayınevinin katılımıyla CNR EXPO Yeşilköy'de yapılacak.

Basın Yayın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Münir Üstün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenlendiği ilk 3 yılda CNR Kitap Fuarı'nın yerel bir fuar olduğunu ve bu yıl ise fuarın uluslararası bir boyut kazandığını belirterek, "Uluslararası CNR Kitap Fuarı'nın hazırlıkları bugün itibarıyla bitmek üzere. Yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın teşrifleriyle fuarımızın kurdelesi kesilecek." diye konuştu.

Bu yıl fuarın temasını "15 Temmuz" olarak belirlediklerini kaydeden Üstün, şunları kaydetti:

"15 Temmuz bizim içimizde çok büyük bir yara. Fuarımızı 246 şehidimize adadık. Onur konuğumuz ünlü çizer Hasan Aycın. Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Başkanı Tayfur Esen'le yürüttüğümüz Arapça bölümümüzde Arap ülkelerinden gelen yayınevleri bulunuyor. Bu yıl binden fazla kültürel etkinliğimiz olacak. Bütün kitapseverleri fuarımıza bekliyoruz."

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, KOSGEB ve İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen fuarda, konferans, kitap tanıtımı, imza günleri, söyleşiler, çocuk etkinlikleri ve dinletilerle birlikte binin üzerinde kültür etkinliği düzenlenecek. Fuarın bu yılki onur konuğu karikatürist Hasan Aycın'ın kitapları ve çizimleri de fuarda sergilenecek.

"Dakika Dakika FETÖ'nün Darbe Girişimi"

Fuarın Global İletişim Ortağı olan Anadolu Ajansı, fuarın 1. salon, G24 nolu standında, "2016 Yıllık", "Dakika Dakika FETÖ'nün Darbe Girişimi" isimli Türkçe ve İngilizce kitapla birlikte AA'nın Savaş Muhabirliği Eğitimi'ni tanıtan kitabını ziyaretçilerin ilgisine sunacak.

Fuarda ayrıca, AA muhabirlerinin imzasını taşıyan ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine direnişi anlatan "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" de ziyaret edilebilecek.

"Türkiye'nin En Uzun Gecesi 15 Temmuz" ve "15 Temmuz Ruhu Işığında Ayasofya" gibi fuar temasına uygun pek çok söyleşi ve panelin düzenleneceği fuara bu yıl 400 binin üzerinde ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

Toplam 25 bin metrekare alana kurulan ve yarın resmi açılışı yapılacak fuar, 5 Mart Pazar günü sona erecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Basın Yayın Birliği4. Uluslararası CNR Kitap FuarıCnrCNR EXPOYeşilköy
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