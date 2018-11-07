'4. Kara Hafta İstanbul Festivali' 23 Kasım'da başlayacak

İSTANBUL

Her yıl polisiye romanın ünlü isimlerini ağırlayan "4. Kara Hafta İstanbul Festivali", 23-24 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

DenizBank ana sponsorluğunda İstanbul'da düzenlenen festivalin bu yılki teması, "Mike Hammer" karakteri olarak belirlendi.

Festivalin Pera Palace Hotel'de yapılan tanıtım toplantısında konuşan Festival Komitesi Başkanı Yazar Ahmet Ümit, festivale sadece sponsorların değil, Türkiye'de polisiye üzerine roman ve öykü yazan herkesin katkısı bulunduğunu söyledi.

Ümit, festivalin çok önemli bir organizasyon olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Yıllar önce 1996 yılında 'Sis ve Gece' romanımı yazdığım zaman, Türkiye'de hala polisiye roman ikinci sınıf edebiyat olarak adlandırılıyordu. Polisiye roman yazanlara, biraz küçümseyerek bakılıyordu. Gerçekleştirdiğimiz bu festivalimizi, Türkiye'de polisiye romanın aldığı yol açısından bir ölçüt olarak görüyorum. Geldiğimiz noktada artık polisiye roman rüşdünü ispat etmiş ve birçok polisiye roman yazan kıymetli yazarlarla birlikteyiz."

Festivalin İstanbul'un tanıtımına da katkı sunacağının altını çizen Ümit, dünyada da birçok örneği olan etkinliğin geleneksel hale gelmesi temennisinde bulundu.

"Polisiye edebiyatın temel taşlarından birisidir"

DenizBank Kültür Sanat Danışmanı Perihan Yücel de kurum olarak sanata ve kültüre önem verdiklerini anlatarak, "Polisiye türünün Türkiye'de önemli bir noktada olduğunu biliyorum. Artık tarihi bile ekmek arası öğreniyoruz, amiyane tabirle. Her şey ekmek arası yapıldığında, biraz daha lezzetli oluyor ve çabucak tüketiliyor. Polisiyede de heyecan var, sürükleyicilik var. Hepimizin okuma merakı hep polisiyelerle başlamıştır. Bu nedenle de polisiye bence edebiyatın temel taşlarından birisi." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yılki ödül Senay Haznedaroğlu'na verilecek

Festivalin komite üyelerinden Adnan Özer ise etkinliğin ilk yılında Agatha Christie'yi tema olarak belirlediklerini hatırlatarak, "Daha sonra ünlü yazar Georges Simenon ve polisiyenin, entrikanın, kriminal edebiyatın çok popüler isimlerinden James Bond'un yaratıcısı Ian Fleming işlendi. Şimdi de Mike Hammer seçildi." diye konuştu.

Özer, polisiye edebiyat ile sinemanın yan yana duran iki kol olduğundan bahsederek, "Çünkü polisiye entrikası, görseli bol olan bir alan ve bu konuda da hem sinema hem polisiye ile ilgili çok değerli bir isim Atilla Dorsay, bu yıl festivalimize konuk olacak. 'Polisiye Sinema ve Mike Hammer'i bize DenizBank Genel Müdürlüğü'nde anlatacak. Açılış törenimiz de ayın 19'unda yapılacak ve manevi değeri yüksek bir ödül verilecek. Türkiye polis edebiyatına katkı sağlayanlara, biz her yıl ödül takdim ediyoruz. Bu yıl ödüle değer görülen Senay Haznedaroğlu'na, ödülü Doğan Hızlan takdim edecek." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, Pera Palace Hotel Pazarlama ve İletişim Müdürü Can Erol ile festivalin komite üyelerinden Metin Celal de birer konuşma yaptı.

Festivale, dünyaca ünlü Wolfgang Schorlau, BA Paris gibi polisiye alanında uluslararası üne sahip yazarların yanı sıra Ahmet Ümit, Armağan Tunaboylu, Celil Oker, Erol Üyepazarcı, Sevin Okyay, Taner Ay, İskender Pala gibi yazarlar ile Türkiye Polisiye Yazarlar Birliği katılacak.

İki gün sürecek festival kapsamında, "Tarihteki Polisiye-Polisiyedeki Tarih", "Polisiye Nasıl Yazılır ?" ve "Güncel Olaylar, Siyaset ve Polisiye" gibi konuların işleneceği 7 konferans ücretsiz olarak meraklılarıyla buluşacak.