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36. KKTC Uluslararası Fuarı açıldı

Cumhurbaşkanı Eroğlu: "Dünya dili ile daha ne kadar konuşacağız"

36. KKTC Uluslararası Fuarı açıldı

Cumhurbaşkanı Eroğlu: "Dünya dili ile daha ne kadar konuşacağız"

09 Haziran 2012 Cumartesi 09:03
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36. KKTC Uluslararası Fuarı açıldı

LEFKOŞA - KKTC'den 116, Türkiye'den 35 katılımcının yer aldığı fuarın açılışına Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça ile bazı KKTC'li bakanlar, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Özgür Volkan Ağar da katıldı.

Cumhurbaşkanı Eroğlu, açılışta yaptığı konuşmada, "dünya dili konuşalım" denildiğine işaret ederek, Kıbrıs Türk halkının 1963'den beri dünya dili konuştuğunu, dünyanın bunu anlamadığını belirterek, "Dünya dili ile daha ne kadar konuşacağız. Ya haklarımızdan feragat edeceğiz. Ya da 'buraya kadar' diyoruz" dedi.

Eroğlu, 36 yıldır sürdürülen fuarın KKTC'nin önemli kilometre taşlarından bir olduğunu, bu nedenle açılışını yapmaktan gurur duyduğunu ifade ederek, KKTC Uluslararası Fuarı'nın dış ilişkilerin gelişmesi açısından da büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının hızlı bir şekilde global dünyaya entegre olmaya ve hak ettiği yeri almaya çalıştığını, bu nedenle ticari ilişkilerin son derece önemli olduğunu vurgulayan Eroğlu, şöyle konuştu:

"Dış dünya ile ne kadar çok çift taraflı ticari ilişki kurarsak gelişiminiz de o kadar hızlı olur. Bu alanda sahip olduğu kısıtlamaların farkında olarak ben de üzerime düşenleri yapmaya çalışırken, aslında ambargolara karşı, tüm siyasi partiler ve halkımızla birlikte mücadele etmeliyiz. Bu mücadelenin zamanı gelmiştir. Dış dünyanın haksız bir şekilde uyguladığı izolasyonların aşılması için var gücümüzle çalışıyoruz ve bunun da ekonomik karşıtlığının ne kadar önemli olduğunun farkındayız."

Konuşmasında Kıbrıs konusundaki gelişmelere de değinen Eroğlu, "Kıbrıs Türkünün ensesinde ambargo devam ettiği ve müzakerelerin ucu açık şekilde sürdüğü müddetçe Rum tarafının herhangi bir anlaşmaya yanaşmasının mümkün olmadığını" söyledi.

Kendisine durmadan, "Dünyanın anladığı dilden konuşacaksın" dediklerini dile getiren Eroğlu, şöyle devam etti:

"Yıllardan beri yaptığımız nedir? 1963'te Cumhuriyetten dışlandık. Dış dünyaya 'Türk ve Rum ortaklığına dayalı bir cCumhuriyetten dışlandık. Uluslararası anlaşma ortadan kaldırılmıştır' diye derdimizi anlatmaya çalıştık, anlatamadık. 1974 geldi, yine aynı. 1974 sonrası bütün dünyaya haklılığımızı anlatmaya çalıştık, dünyanın anladığı dilden konuştuk, dünyanın kabul edebileceği anlaşmaları, bazen Meclisten, bazen halkın referandumundan geçirdik. Daha dünya dili ile ne kadar konuşacağız. Eğer dünya bizi anlamıyorsa, eğer dünya bizi anlamak istemiyorsa, ya haklarımızdan feragat edeceğiz, yahut da diyeceğiz ki; 'Buraya kadar'' Kıbrıslıca çözüm böyle olur."

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun da ülke ticaret ve sanayisinin uzun yıllardır hak ettiği ivmeyi kazanması adına, hem iç hem de dış organizasyonlar altında ürünlerin sergilenmesine, toptan ve perakende olarak piyasaya sunulmasına önem verdiklerini söyledi.

-Volkan Ağar: "KKTC stratejik partner"-

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Özgür Volkan Ağar ise KKTC ile ilişkilerin her alanda geliştirilmesinin kendileri için önemli olduğuna işaret etti.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin, KKTC ekonomisinin dünya ekonomisiyle entegrasyonunu sağlamak için tüm imkanlarını seferber ettiğini vurgulayan Ağar, bu yöndeki katkıların artarak devam edeceğini belirtti.

KKTC'nin Türkiye'nin stratejik partneri olduğuna değinen Ağar, fuarın, KKTC ekonomisinin sağlıklı ve sürdürülebilir gelişmesine katkı sağlayacağına inandığını kaydetti.

Konuşmalarının ardından, Cumhurbaşkanı Eroğlu, Büyükelçi Akça ve bakanlar stantları gezdi.

Yerli ve ithal ürünlerle hizmetlerin tanıtımının yapıldığı fuar, 17 Haziran'a kadar sürecek.

AA

Son Güncelleme: 09.06.2012 01:08
Anahtar Kelimeler:
KKTC
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