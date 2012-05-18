ERZURUM (AA) - Erzurum'da Güneş Vakfı'nca düzenlenen ''3. Uluslararası Türk Şöleni'' kapsamında 16 ülkeden gelen konuklar, 10 bin 250 fidanı toprakla buluşturdu.

Abdurrahman Gazi Türbesi mevkisindeki Güneş Vakfı Türk Dünyası Fidanlığı'nda düzenlenen fidan dikim törenine Osmanlı Padişahı 5. Murad'ın torununun torunu Şehzade Osman Selaheddin Osmanoğlu, Güneş Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ile 16 farklı ülkeden gelen konuklar katıldı.

Davetlilerin sarıçam fidanlarını toprakla buluşturduğu etkinlikte, Şehzade Osmanoğlu da Erzincan orman fidanlığından getirtilen 7 yaşındaki çınar ağacını dikti.

Osmanoğlu, burada yaptığı konuşmada, Erzurum'da insanların coşkusunun kendisini etkilediğini belirterek, Erzurum'da artık dikili bir ağacının olduğunu ve zaman zaman bu ağacı ziyaret edeceğini söyledi.

Osmanoğlu, ''Şölen çok başarılı geçiyor. Müzik şöleninde farklı ülkelerden gelen konuklar, seslendirdikleri eserleriyle bizi eğlendirdi. Sempozyumlarda da güzel fikirler ortaya çıkıyor'' dedi.

Şölenin çeşitli etkinliklerle devam ettiğini belirten Güneş Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, 10 bin 250 adet sarıçam fidanının toprakla buluşturulduğunu söyledi.

Şehzade Osman Selaheddin Osmanoğlu'nun dikmesi için Erzincan orman fidanlığından çınar ağacı getirdiklerini ifade eden Ceylan, ''Türk dünyasından gelen bütün konukların Erzurum'da dikili bir ağacı var'' dedi.



