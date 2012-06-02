3. Kültürlerarası Sanat Diyalogları etkinlikleri

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, ''Her Avrupalı birkaç saatliğine dahi olsa Beyoğlu'na gelse, biz AB'ye çok kısa sürede gireriz'' dedi.

Beyoğlu Belediyesi ile Kültür Kenti Vakfı'nın Turkcell'in sponsorluğunda düzenlediği 3. Kültürlerarası Sanat Diyalogları etkinliği, Türk ve Rum müzisyenlerden oluşan Cafe Aman Grubu ve Beyoğlu Belediyesi Gençlik Orkestrası'nın Beyoğlu Tepebaşı'nda verdiği açık hava konseriyle başladı.

Organizasyonun açılış konuşmasını yapan Egemen Bağış, yabancı konuklara hitaben, sözlerine İngilizce olarak, ''Güzel ülkeme, güzel şehrime ve en önemlisi seçim bölgeme geldiğiniz için teşekkür ederim'' şeklinde espri yaparak başladı. Bağış, şöyle devam etti:

''İstanbul, iki kıta üzerine kurulu, dünyanın tek şehri. İstanbul, 3 ayrı imparatorluğa başkentlik yapmış, dünya medeniyetinin merkezi olan bir şehir. İçinden nehir geçen çok şehir vardır ama içinden deniz geçen tek şehir İstanbul. İstanbul aynı zamanda Türkiye'nin özetidir. İstanbul Türkiye'nin özetiyken, İstanbul'un özeti de Beyoğlu'dur. Beyoğlu'nda asırlardır farklı inançlar, kültürler, medeniyetler iç içe yaşarlar. Beyoğlu'nun sokaklarında camiler, kiliseler, havralar insanlığa huzur verirler.''

Böylesi bir ortamda modern sanatın güçlenmesi için çok ciddi çaba gösteren bir Beyoğlu Belediyesi ve belediye başkanı olduğunu kaydeden Bağış, ''Modern sanatta gelişmiş olan tüm ülkelerin demokrasilerinin de gelişmiş olması bir tesadüf değildir'' şeklinde konuştu.

Bağış, ilçenin Türkiye'nin ilk modern sanat müzesine de ev sahipliği yaptığını, böylesi etkinliklerin ve sanatçıların da Beyoğlu'nun tarihi zenginliğinin tüm dünyaya duyurulmasında önemli katkılarda bulunduğunu dile getirdi.

Egemen Bağış, konuşmasını şöyle tamamladı:

''Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği Bakanı olarak şunu iddia ediyorum; Her Avrupalı birkaç saatliğine dahi olsa Beyoğlu'na gelse, biz AB'ye çok kısa süre içinde gireriz. Çünkü Beyoğlu'nu gören, Beyoğlu'suz bir Avrupa'nın zayıf kalacağını, fakir kalacağını, yalın kalacağını anlar ve Türkiye'ye yapılan haksızlıklara bir an evvel son vermek için kolları sıvar.

Bu yüzden Avrupalılara ve Avrupa'dan gelen konuklarımıza bir çağrıda bulunarak sözlerime son vermek istiyorum. Döndüğünüz zaman tüm dostlarınızı İstanbul'a, Beyoğlu'na göndermeye çalışın, bana da yardımcı olursunuz. Kendi ülkenizde başlayan ayrımcılığa, İslamofobi, antisemitizm gibi çok tehlikeli hastalıklara da çare bulmuş olursunuz çünkü Beyoğlu'nun ruhu AB'nin en çok ihtiyaç duyduğu ruhtur. Biz de sizlerle bunu paylaşmaya hazırız.''

AK Parti İstanbul Milletvekili Nimet Baş ise Beyoğlu'nun İstanbul'un çok özel bir semti olduğunu dile getirdi. Nimet Baş, Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın önemli çalışmalara imza attığını da ifade etti.

-Belediye Başkanı Demircan-

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ise sanatın, insanlığın ortak kültür değerlerinin insanları birleştiren, birbirlerini anlamalarını sağlayan ortak değerler olduğunu ifade etti. Demircan, şöyle konuştu:

''Bir sanatçı için sanat nedir? İşte bunun izlerini sürüyoruz. Mesela bizim için sanat, yeryüzünü insanın yurdu kılma gayretidir. Arınmaya vesiledir. Hikmetten süzülen ışıktır. Bu organizasyon ile yerelden evrensele doğru akıp giden ırmaklar, sanatın, kültürün, farklılıkların hoşgörüyle yaşadığı medeniyetler sahnesinde Beyoğlu'nda birleşiyor. Kültürlerarası Sanat Diyalogları boyunca bir kez daha sanat ve Beyoğlu eş anlamlı olacak.''

3. Kültürlerarası Sanat Diyalogları etkinlikleri kapsamında Beyoğlu'nda 5 kıta 20 ülkeden sanatçılar, 73 etkinlikte İstanbullularla buluşacak. Konserler 2 Haziran'dan itibaren Galata Meydanı'nda yapılacak. Etkinlikler 10 Haziran Pazar gününe dek sürecek.