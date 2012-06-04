MUĞLA - 29. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'na 80 ülkeden 944 sanatçının 2 bin 945 karikatür ile katıldığı bildirildi.

Bu yıl 29'uncusu düzenlenen yarışmanın Uluslararası Seçici Kurulu, Bodrum Işıl Kulüp'te toplandı. Toplantıda konuşan Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, yarışmaya 80 ülkeden 944 sanatçının 2 bin 945 karikatür ile katıldığını söyledi.

Fetvacı, Önseçiciler Kurulu'nun 43 ülkeden 147 sanatçının 175 karikatürünü Uluslararası Seçici Kurul'a sunmaya değer gördüğünü belirterek, yarışmada dereceye girecek karikatürlerin Uluslararası Seçici Kurulu'nun yapacağı değerlendirmenin ardından açıklanacağını kaydetti.

Uluslararası Seçiciler Kurulu'nun Türkiye'den Ercan Akyol, Latif Demirci, Selçuk Demirel, Piyale Madra ve Tan Oral, Portekiz'den Antonio Antunes, Ukrayna'dan Viktor Kudin, ABD'den Stan Mack, İran'dan Firoozeh Mozaffari, İngiltere'den Ralph Steadman ve Çin'den Zhu Zizun'dan oluştuğu bildirildi.

Yarışmada birinci olacak sanatçıya 8 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye ise 3 bin 500 dolar para ödülü verilecek. Başarı ödülü kazanan 12 sanatçı ise 500'er dolar alacak. Dereceye giren tüm sanatçılara heykel ve ödül beratının da verileceği yarışmanın ödül töreninin 9 Ekim'de İstanbul'da yapılacağı kaydedildi.

Yarışmada ödül kazanan karikatürler, 6-14 Haziran tarihleri arasında Milta Bodrum Marina Osmanlı Tersanesi Kaymakamlık Sanat Galerisi'nde sergilenecek.