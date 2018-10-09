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"22. İstanbul Tiyatro Festivali", 17 Kasım'da başlayacak

"22. İstanbul Tiyatro Festivali", 17 Kasım'da başlayacak

09 Ekim 2018 Salı 19:57
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"22. İstanbul Tiyatro Festivali", 17 Kasım'da başlayacak

İSTANBUL

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen "22. İstanbul Tiyatro Festivali", 17 Kasım'da başlayacak.

Festival kapsamında, yurt dışından ve Türkiye'den toplam 24 tiyatro gösteriminin yanı sıra, dans ve performans gösterileriyle birlikte 55 etkinlik sanatseverlerle buluşacak.

İki hafta sürecek ve 21 farklı mekana yayılacak festivalde ayrıca okuma tiyatroları, söyleşiler, film gösterimleri, atölye çalışmaları ve ustalık sınıfları gibi ücretsiz yan etkinlikler de gerçekleştirilecek.

Koreograf Murad Merzuki'nin, 20 yılda, 60 ülkede, 1,5 milyon kişiye ulaşan, akrobasi, ışık ve sesi harmanlayan özel gösterisi 3 ve 4 Aralık'ta Zorlu PSM'de izlenebilecek.

Hollanda'da 1959'da kurulan "Nederlands Dans Theater 1", 28 ve 29 Kasım'da 4 koreografın, 4 farklı koreografisini sunacak.  

8 yıl aradan sonra yeniden İstanbul'a gelen "Piccolo Teatro di Milano", 17 ve 18 Kasım'da İtalyan commedia dell'arte geleneğinin önde gelen yazarlarından Carlo Goldoni'nin "Komik Tiyatro" gösterisini sunacak.

Robert Lepage'ın uyarladığı "Hamlet Collage" eseri, Theatre of Nations'ın sanat direktörlüğünü üstlenen Evgeny Mironov'un oyunculuğuyla 22 ve 23 Kasım'da Zorlu PSM'de sahnelenecek. Mironov, Carl Fillion tarafından tasarlanan ve video sanatının imkanlarını sonuna kadar kullanan bir küp içinde, 11 Hamlet karakterini canlandıracak. Sanatçıya, 22 Kasım'daki gösterimin ardından İKSV tarafından Onur Ödülü sunulacak. 

Beş kıtada, 50 ülkede, 700'ü aşkın performans sahneleyen Compagnia Baccala'nın "Pss Pss" adlı ödüllü gösterisi, 20 ve 21 Kasım'da Caddebostan Kültür Merkezi'nde izlenebilecek.

Usta yönetmen Theodoros Terzopoulos'un üçlemesinden "Amor" adlı eseri 21 Kasım'da, "Alarme" eseriyse 28, 29 ve 30 Kasım'da Zorlu PSM'de sunulacak.

Festival, 4 Aralık'ta sona erecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
22. İstanbul Tiyatro Festivali
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