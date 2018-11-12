21 Türk Ressam Paris’te...

İSTANBUL / ZAMBAK KARABAY

Yurtiçi ve yurt dışında pek çok etkinlik düzenleyen Resim sanatçısı Nergis Orhan Soydaner’in düzenlemesini yaptığı ‘Rendez - vous en Novembre’ isimli resim sergisi 28-30 Kasım 2018 tarihlerinde 21 Türk sanatçının katılımıyla Paris’te gerçekleşecek.

Sanatçı Soydaner, “Fransız sanatseverler yavaş yavaş Türk sanatçılara alışıyor. Paris'te yeni bir Türk rüzgârı daha esecek. 28 Kasım günü St. Honore'daki Galerie du Colombier'de açacağımız karma sergi ile 21 Türk ressamımızın tabloları Fransız sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Sanatın kalbi Paris’te hem usta sanatçılar hem de gelecek vadeden genç sanatçılar ayrım gözetmeksizin sadece sanatta buluşacak. Ayrıca; sergide konuk sanatçı olarak Kadir Ablak da yer alacak” dedi.

Sergiye Katılan Sanatçılar:

Aybike Yeniçeri, Ayşe Saray, Ayten Mungan, Berrin Kurt, Eylem Taylan, Feza Madenli Aktan, Fırat Talu, Hatice Kürkçü Aydın, İlker Kayalı, Mari Sari, Nergis Orhon Soydaner, Nezihe Gökçe, Nurdan Uğur Aydın, Orhun Rüzgar Öz, Özge Tan Çelebioğlu, Pelin Ağın, Selcen Yıldız, Serap Arslan Sağlam, Tuba Ateş, Tülay Yaman Ekiner, Zuhal Neccar...