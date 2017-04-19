2017 Holifest'e hazır mısınız?

İSTANBUL- 22-23 Nisan 2017 tarihlerinde Sarıyer Event Garden etkinlik alanında gerçekleşecek olan Holifest İstanbul’17 , yılın ilk açık hava festivali olma özelliğini koruyor.

Katılımcılar, şehrin karmaşasından uzaklaşarak, baharın gelişini müjdeleyen müthiş bir Holi Festivalinin coşkusunu yaşayacaklar. Etkinlik alanında Hint mutfağının birçok çeşidini bulacakları restoranlar, Hint kınası atölyeleri, Hint dans grupları, dünyaca ünlü Hintli DJ’ler, Hint giysi ve aksesuarlarının sergilendiği butiklerle Hint kültürünün tüm güzelliklerini tadacaklar.

Sıradan bir hafta sonunu rengarenk bir bahar festivaline çevirecek olan Holifest İstanbul’17 dj programı, dans gösterileri, her saat başı boyalara bulanacağınız bir eğlenceyle size unutulmaz bir hafta sonu yaşatmayı vaat ediyor…

Haber: Elif Günay