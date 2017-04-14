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2017'de Bayrak yine Bayraktar Organizasyon'da

Türkiye genelinde yaptığı organizasyon çalışmalarıyla güvenin adresi olmayı başaran Bayraktar Organizasyon 2017'ye yine hızlı girdi .

2017'de Bayrak yine Bayraktar Organizasyon'da

Türkiye genelinde yaptığı organizasyon çalışmalarıyla güvenin adresi olmayı başaran Bayraktar Organizasyon 2017'ye yine hızlı girdi .

14 Nisan 2017 Cuma 12:15
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2017'de Bayrak yine Bayraktar Organizasyon'da

Türkiye genelinde yaptığı organizasyon çalışmalarıyla güvenin adresi olmayı başaran Bayraktar Organizasyon 2017'ye yine hızlı girdi. Birçok belediye, otel ve kurumsal kuruluşların yapacakları yaz ayı organizasyon ve Ramazan etkinliklerinde Bayraktar Organizasyon daha şimdiden sezona dop dolu girdi.

Bayraktar Organizasyon adına konuşan ömür bayraktar bu durum karşısında memnun olduklarını ancak bu gelişmelerin hakkını vermeye aralıksız devam edeceklerini açıkladı. Ömür Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti; "ne iş yaparsanız yapın işinizi şansa asla bırakmayın ve de dürüstlük en büyük disiplin olmalıdır. Bizimle çalışan tüm kurumlara teşekkürü bir borç bilirim."

Haber: Zafer Toprak
 

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 14.04.2017 12:44
Anahtar Kelimeler:
Zafer ToprakRamazan EtkinlikleriBayraktar Organizasyonömür Bayraktar
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