2017'de Bayrak yine Bayraktar Organizasyon'da

Türkiye genelinde yaptığı organizasyon çalışmalarıyla güvenin adresi olmayı başaran Bayraktar Organizasyon 2017'ye yine hızlı girdi. Birçok belediye, otel ve kurumsal kuruluşların yapacakları yaz ayı organizasyon ve Ramazan etkinliklerinde Bayraktar Organizasyon daha şimdiden sezona dop dolu girdi.

Bayraktar Organizasyon adına konuşan ömür bayraktar bu durum karşısında memnun olduklarını ancak bu gelişmelerin hakkını vermeye aralıksız devam edeceklerini açıkladı. Ömür Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti; "ne iş yaparsanız yapın işinizi şansa asla bırakmayın ve de dürüstlük en büyük disiplin olmalıdır. Bizimle çalışan tüm kurumlara teşekkürü bir borç bilirim."