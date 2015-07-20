20 günlük çalışmayla 3 altın madalya kazandılar

BALIKESİR - Tataristan'da geçen yıl gerçekleştirilen Türk Dili Konuşan Ülkeler Kültür Bakanları Daimi Konseyi'nde alınan kararla kurulan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Gençlik Oda Korosu, 20 günlük çalışmayla Almanya'daki "2'nci Avrupa Koro Oyunları"nda 3 dalda altın madalya kazandı.



Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tataristan ve Türkiye'den genç konservatuvar öğrencilerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan TÜRKSOY Gençlik Oda Korosu, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kamp yaptı. Ayvalık'taki Lale Adası'nda 3 günlük kamp için bir otelde konaklayan koro üyeleri başarılarını, AA muhabirine anlattı.



TÜRKSOY Basın Müşaviri Salim Ezer, 31 kişiden oluşan TÜRKSOY Gençlik Oda Korosu'nun Türk Dili Konuşan Ülkeler Kültür Bakanları Daimi Konseyi'nde alınan kararla kurulduğunu söyledi.



Koronun ilk defa bir ay önce Ankara'da bir araya getirildiğini ve Azerbaycanlı ünlü şef Ernera Kerimova ile Kazakistanlı şef Gülmira Kuttubadanova tarafından eğitildiğini anlatan Ezer, "Koromuz, ilk büyük yarışmasına Almanya'da katıldı. 5-12 Temmuz tarihlerinde 2'nci Avrupa Koro Oyunları kapsamında gerçekleştirilen yarışmada Türkiye'nin gururu olan bu gençler, 3 altın madalya ile ülkemize döndü. Gerçekleştirilen Avrupa turnesinin ardından koromuzu güzel Ayvalık'a getirdik. Burada sanatseverlerle buluşturmayı uygun gördük" diye konuştu.



Koronun Kazakistanlı şefi Kuttubadanova da grubun sıra dışı bir koro olduğunu vurgulayarak, "Biz bu ekibi çok kısa bir zamanda hazırladık. Başarılı olmasının sebebi de 5 farklı ülkeden yarışmacıların olmasıdır" dedi.



Azerbaycanlı koro üyesi Fatima Cafer-Zade ise "TÜRKSOY Gençlik Oda Korosu'na Azerbaycan'dan 8 kişiyle katıldık. Bakü Müzik Akademisi'nin, Milli Kültür Atölyesi öğrencileri var burada. Biz iki şef öncülüğünde derslerimizi yapıyoruz. Bu şarkıları söylerken amacımız Türk dünyasından 5 ayrı ülkeden temsilcilerle Türk musikisini Avrupa'da layıkıyla temsil etmekti" ifadelerini kullandı.



Koronun Türk solistlerinden Ersin Kıyak da şunları kaydetti:



"TÜRKSOY Gençlik Oda Korosunun amacı Türk kültüründe olan öğrencileriyle konservatuvar öğrencileri birleşip Türk kültürüne dair, onlara özgü şeyleri dünyaya göstermek ve tanıtmak. Bunu da layıkıyla yaptığımızı düşünüyorum. Yani şöyle bir koro düşünün, 20 günde hazırlanıp, 20 günde her şeyi başarıp ve üç altın madalyayı Türkiye'ye getirip her şeyiyle kendini ispatlamış bir koro. Bu başarının en önemli nedeni bu kültürlerin birbirine benzemesi."



