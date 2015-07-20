Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.935
DOLAR
3.8441
STERLİN
5.3425
EURO
4.7351
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

20 günlük çalışmayla 3 altın madalya kazandılar

TÜRKSOY Gençlik Oda Korosu, 20 günlük çalışmayla Almanya'daki "2'nci Avrupa Koro Oyunları"ndan 3 dalda altın madalya ile döndü

20 günlük çalışmayla 3 altın madalya kazandılar

TÜRKSOY Gençlik Oda Korosu, 20 günlük çalışmayla Almanya'daki "2'nci Avrupa Koro Oyunları"ndan 3 dalda altın madalya ile döndü

20 Temmuz 2015 Pazartesi 11:34
722 Okunma
20 günlük çalışmayla 3 altın madalya kazandılar

BALIKESİR - Tataristan'da geçen yıl gerçekleştirilen Türk Dili Konuşan Ülkeler Kültür Bakanları Daimi Konseyi'nde alınan kararla kurulan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Gençlik Oda Korosu, 20 günlük çalışmayla Almanya'daki "2'nci Avrupa Koro Oyunları"nda 3 dalda altın madalya kazandı.

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tataristan ve Türkiye'den genç konservatuvar öğrencilerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan TÜRKSOY Gençlik Oda Korosu, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kamp yaptı. Ayvalık'taki Lale Adası'nda 3 günlük kamp için bir otelde konaklayan koro üyeleri başarılarını, AA muhabirine anlattı.

TÜRKSOY Basın Müşaviri Salim Ezer, 31 kişiden oluşan TÜRKSOY Gençlik Oda Korosu'nun Türk Dili Konuşan Ülkeler Kültür Bakanları Daimi Konseyi'nde alınan kararla kurulduğunu söyledi.

Koronun ilk defa bir ay önce Ankara'da bir araya getirildiğini ve Azerbaycanlı ünlü şef Ernera Kerimova ile Kazakistanlı şef Gülmira Kuttubadanova tarafından eğitildiğini anlatan Ezer, "Koromuz, ilk büyük yarışmasına Almanya'da katıldı. 5-12 Temmuz tarihlerinde 2'nci Avrupa Koro Oyunları kapsamında gerçekleştirilen yarışmada Türkiye'nin gururu olan bu gençler, 3 altın madalya ile ülkemize döndü. Gerçekleştirilen Avrupa turnesinin ardından koromuzu güzel Ayvalık'a getirdik. Burada sanatseverlerle buluşturmayı uygun gördük" diye konuştu.

Koronun Kazakistanlı şefi Kuttubadanova da grubun sıra dışı bir koro olduğunu vurgulayarak, "Biz bu ekibi çok kısa bir zamanda hazırladık. Başarılı olmasının sebebi de 5 farklı ülkeden yarışmacıların olmasıdır" dedi.

Azerbaycanlı koro üyesi Fatima Cafer-Zade ise "TÜRKSOY Gençlik Oda Korosu'na Azerbaycan'dan 8 kişiyle katıldık. Bakü Müzik Akademisi'nin, Milli Kültür Atölyesi öğrencileri var burada. Biz iki şef öncülüğünde derslerimizi yapıyoruz.  Bu şarkıları söylerken amacımız Türk dünyasından 5 ayrı ülkeden temsilcilerle Türk musikisini Avrupa'da layıkıyla temsil etmekti" ifadelerini kullandı.

Koronun Türk solistlerinden Ersin Kıyak da şunları kaydetti:

"TÜRKSOY Gençlik Oda Korosunun amacı Türk kültüründe olan öğrencileriyle konservatuvar öğrencileri birleşip Türk kültürüne dair, onlara özgü şeyleri dünyaya göstermek ve tanıtmak. Bunu da layıkıyla yaptığımızı düşünüyorum. Yani şöyle bir koro düşünün, 20 günde hazırlanıp, 20 günde her şeyi başarıp ve üç altın madalyayı Türkiye'ye getirip her şeyiyle kendini ispatlamış bir koro. Bu başarının en önemli nedeni bu kültürlerin birbirine benzemesi."

AA

Son Güncelleme: 20.07.2015 11:21
Anahtar Kelimeler:
önce VatanMadalya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir İmza Günü de İzmir’de
Bir İmza Günü de İzmir’de
‘Yazarın Yolculuğu’ yeni kahramanlarını arıyor
‘Yazarın Yolculuğu’ yeni kahramanlarını arıyor
FİLM-SAN VAKFI VE SANAT CAMİASI İÇİN...
FİLM-SAN VAKFI VE SANAT CAMİASI İÇİN...
Müzik dünyamızın efsanesi Başarılı Kadın: Kamuran Akkor
Müzik dünyamızın efsanesi Başarılı Kadın: Kamuran Akkor
“Başıma Bir İş Geldi
“Başıma Bir İş Geldi
'Ayla' ABD'den ödülle döndü
'Ayla' ABD'den ödülle döndü
Kurtulmuş'tan Türk dizilerinin Suudi Arabistan'da yayından kaldırılmasına tepki
Kurtulmuş'tan Türk dizilerinin Suudi Arabistan'da yayından kaldırılmasına tepki
'Okçuluk Türklerin geninde var'
'Okçuluk Türklerin geninde var'
SAKÜDER’İN 13. YIL SERGİSİ İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ
SAKÜDER’İN 13. YIL SERGİSİ İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ