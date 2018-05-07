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'2. Mehmed Fatihname' minyatür sergisi açıldı

Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde açılışı yapılan "2. Mehmed Fatihname" minyatür sergisinde 10 sanatçının 50 eseri izlenime sunuldu.

'2. Mehmed Fatihname' minyatür sergisi açıldı

Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde açılışı yapılan "2. Mehmed Fatihname" minyatür sergisinde 10 sanatçının 50 eseri izlenime sunuldu.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 12:09
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'2. Mehmed Fatihname' minyatür sergisi açıldı

Osmanlı padişahlarından Fatih Sultan Mehmet'in hayatının kronolojik olarak minyatürlerle anlatıldığı Algan Sanat Grubu'nun sergisi sanatseverlerle buluştu.

'in hayatının kronolojik olarak minyatürlerle anlatıldığı Algan Sanat Grubu'nun sergisi sanatseverlerle buluştu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı iş birliğiyle, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortaklığı'nda düzenlenen Yeditepe Bienali kapsamındaki sergi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde ziyarete açıldı.

Algan Sanat Grubu sanatçısı Ümmügülsüm Terzi, açılışta yaptığı konuşmada, 2. Mehmed "Fatihname" isimli grup sergisinde 6 yıldan fazla sürede hazırlanan 50 eserin yer aldığını ifade etti.

"Fatih Sultan Mehmet'in işlenmediği tarzda bir 'Fatihname' oluşturmak için çalıştık." diyen Terzi, sergideki minyatürlerde hem klasik sanatların soyunu devam ettirecek hem de modern tarzda işlenmiş sıfır projeler görüleceğini vurguladı.

"Güzel bir insanın fethettiği şehirde, güzel bir sergi"

Klasik Türk Sanatları Vakfı Başkan Yardımcısı Mehmet İbrahim Ağaoğlu, Bienali son sergi açılışında güzel insanlarla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Güzel bir mekanda, güzel insanları gördüğünde aklına geldiğini belirttiği bir hikayeyi anlatan Ağaoğlu, "Güzel bir insanın fethettiği bir şehirde, onun hayat hikayesiyle, güzel insanlarla, güzel bir serginin açılışını gerçekleştiriyoruz." dedi.

Ağaoğlu, "Yeditepe Bienali'nde emeği geçen sanatkarlara, Algan Sanat Grubu hocalarına güzel, hayırlı, bereketli bir ömür diliyorum." diyerek sözlerini sonlandırdı.

"Bilim gibi sanat da tekamül etmek zorunda"

Ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil ise serginin 2 senelik araştırma ve hazırlığın ardından 5 yıllık üretim süreci sonucu ortaya çıkmasının her türlü takdirin üzerinde olduğunu söyledi.

"Bilim gibi sanat da tekamül etmek zorunda." diyen Barutçugil, Yeditepe Bienali sayesinde İstanbul'da bir sanat rüzgarı hatta adeta sanat fırtınası estiğini savundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Şahin ise "Tarihimize özellikle sanatın ışığıyla bakmak, tarihi gerçeklerin sanatla bugünün nesline anlatmak güzel bir düşünce. Bu projeye emek veren bütün sanatçılarımızı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Sanatçı Reza Hemmatirad'ın öncülüğünde Fatma Şahin, Feyza Şen, Hatice Uzun, Mağfirat Onat, Nihal İpekçi, Nurdan Yiğit, Şeyma Çınar, Ümmügülsüm Terzi ve Zeynep Tuğ'un Osmanlı Padişahlarından Fatih Sultan Mehmet'in hayatını kronolojik olarak anlatan minyatür çalışmalarından oluşan proje kapsamında 88 minyatür çalışması hazırlandı.

Bu çalışmalardan 50'sinin yer aldığı sergi, 15 Mayıs'a kadar Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde görülebilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fatih Sultan MehmetAlgan Sanat Grubu2. Mehmed Fatihname
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