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2 bin yıllık tırnak makası ve açı ölçer bulundu

Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti'nde yaklaşık 2 bin yıllık olduğu belirtilen tırnak makası ve açı ölçer bulundu.

2 bin yıllık tırnak makası ve açı ölçer bulundu

Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti'nde yaklaşık 2 bin yıllık olduğu belirtilen tırnak makası ve açı ölçer bulundu.

07 Eylül 2013 Cumartesi 12:23
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2 bin yıllık tırnak makası ve açı ölçer bulundu

BURDUR - Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti'nde yaklaşık 2 bin yıllık olduğu belirtilen tırnak makası ve açı ölçer bulundu.

Kibyra Antik Kenti Kazı Başkanı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şükrü Özüdoğru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl ilk kez kentin nekropol alanındaki bir anıt mezarda kazı çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yapılan kazılarda sürpriz şekilde yeni aile mezarlarının ortaya çıktığını anlatan Özüdoğru, bu mezarların antik dönemde soyulmuş olmasına rağmen içinde envanterlik nitelikte yüzlerce eser bulunduğunu anlattı.

Gerekli işlemlerden sonra Burdur Müzesi'ne teslim edilecek eserler arasında pişmiş topraktan yapılmış, ölülerin yanına bırakılan hediyelik kandiller, sikkeler ve metal buluntular olduğunu anlatan Özüdoğru, "Tüm bu buluntular arasında en dikkat çekici olanları antik dönemde kullanılmış tırnak makası ve açı ölçer. Tırnak makası bronzdan, kesici kısmı ise demirden yapılmış. Açı ölçer bir taş ustasına ait. Her ikisi de çalışır durumda bulundu. Yaklaşık 2 bin yıllık olan bu eserler kazı alanımızda bilimsel anlamda bu yılın en ilginç ve nadir eserleri" dedi.

Çalışır halde kabartmalı taş kapı bulundu

Özüdoğru, antik mezar kazısı sırasında cephesi bloklarla örülmüş, arka bölümde iki yeraltı oda mezar bulunan bir yapıyla karşılaştıklarını bildirdi. Bu yapının hemen yanında çevresi duvarlarla bölünmüş bir aile mezarının da ortaya çıkarıldığını anlatan Özüdoğru, şunları kaydetti:

"Bu ailenin ilk fertleri, mezarın arka kısmında ana kayaya oyulmuş yer altı oda mezarına gömü yapmışlar. Fakat daha sonraki nesil, taştan daha görkemli, yazıtlı ve podyumlu lahit mezarlar yaptırmışlar. Bunlar açığa çıktı. Bunlar büyük oranda da sağlam mezarlar. Özellikle iki yeraltı oda mezarında kabartmalı, açılır kapanır, çalışır halde kapılar çıktı. Bunlar ünik, yani bizi de heyecanlandıran güzel buluntulardı."

Özüdoğru, Kibyra'da, stadyuma gelen yolun kenarında bulunan anıt mezarın kentin ölü gömme geleneği ve inançlarıyla ilgili önemli bilgiler sunacağını kaydetti.

Kibyra'nın, Likya, Kayra, Pisidya ve Frigya, bugünkü Fethiye, Denizli, Antalya ve Burdur'un kesişme noktasında bulunduğunu anlatan Özüdoğru, Helenistik dönemde kurulan ve 4 farklı kültürü bünyesinde barındıran Kibyra Antik Kenti'nin de içinde bulunduğu Gölhisar Ovası'nda MÖ 5 binli yıllardan başlayan kültür izleri bulunduğunu belirtti.

AA

Son Güncelleme: 07.09.2013 12:23
Anahtar Kelimeler:
2 Bin Yıllık
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