19. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali

64 ülkeden 1360 sanat elçisi bir kez daha tarihi Mimarsinan Köprüsü üzerinde el ele tutuşarak tüm dünyaya “Sevgi Birbirimize Barış Hepimize” mesajı verdi

Uluslararası Folklor Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar Organizasyon Komitesi (CIOFF) tarafından 6 kez dünyanın en iyi kültür ve sanat festivali olarak seçilen Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali resmi açılışı sanatsal ve kültürel aktiviteleriyle vatandaşların ilgi odağı oldu.

Suyun ışıkla dansı nefesleri kesti

Kültürpark’ta İstanbul Kent Orkestrası Mehter Takımı gösterileri başlayan açılış törenleri, sevgi bahçesi oluşturulması ve barış kütüğüne katılan ülkelerin plaketlerinin çakılması ile devam edildi. Birbirinden renkli görüntülerin yer aldığı törende festivale katılan 64 ülkeden 1360 sanat elçisi bir kez daha tarihi Mimarsinan Köprüsü üzerinde el ele tutuşarak tüm dünyaya “Sevgi Birbirimize Barış Hepimize” mesajı verdi. Konuklar için düzenlenen kokteylin ardından Büyükçekmece Gölü üzerinde gerçekleştirilen Barışın Suyla Dansı adeta nefesleri kesti. Işık ve müziğin ahenginin suya yansıdığı gösteri havai fişek gösterileri ile son bulurken uzun süre alkışlandı.

“Dünya barışına katkı sunan festival”

Kemal Sunal Amfi Tiyatro’da gerçekleşen açılış seremonisini ise binlerce kişi izledi. “Büyükçekmece Belediyesi Sahne Sanatları Doğadan Sahneye” dans gösterisi izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Altınköprü Halk Dansları Yarışması’nda mücadele edecek 28 ülkenin dansçılarının sahneye çıkmasının ardından bir konuşma yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Uluslar arası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin artık bir dünya markası olduğunu belirterek, “Bu Festival bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada dünya barışına, dostluğuna ve kardeşliğine katkı sunacaktır” dedi.

Uluslararası Dans Festivalleri Federasyonu (FIDAF) Başkanı Gu Bong Yong, Büyükçekmece Festivalinin Başkan Akgün’ün kararlı tutumu sayesinde her geçen yıl daha da büyüdüğünü ve dünya barışına önemli bir katkı sağladığını söyledi. Büyükçekmece festivali bir kez daha en iyi festival ödülünü aldı. Gecede Uluslararası Dans Festivalleri Federasyonu (FIDAF) Başkanı Gu Bong Yong, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve Türk Folklor Kurumu Genel Başkanı ve Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali Komite Başkanı H. Gürhan Ozanoğlu’na 2017 yılında dünyanın en iyi festivali seçilen Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin ödülünü takdim etti. Açılışa CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.

Festival 4 Ağustos 2018 Cumartesi günü son bulacak.



