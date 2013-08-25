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19. Saraybosna Film Festivali sona erdi

"Saraybosna'nın Kalbi En İyi Film Ödülü"nü, Gürcistan'dan, yönetmenliğini Nana Ekvimishvili ve Simos Gross üstlendiği "In Bloom'' (Tomurcuk) isimli film aldı.

19. Saraybosna Film Festivali sona erdi

"Saraybosna'nın Kalbi En İyi Film Ödülü"nü, Gürcistan'dan, yönetmenliğini Nana Ekvimishvili ve Simos Gross üstlendiği "In Bloom'' (Tomurcuk) isimli film aldı.

25 Ağustos 2013 Pazar 11:52
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19. Saraybosna Film Festivali sona erdi
SARAYBOSNA

Avrupa'nın önemli film festivallerinden biri olarak gösterilen, 241 filmi 100 binin üzerinde sinemaseverle buluşturan ve 32 ülkeden 800 basın mensubunun takip ettiği 19. Saraybosna Film Festivali, Halk Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sona erdi.

Dünyanın farklı ülkelerinden sinemacıları ve sinemaseverleri ağırlayan festival kapsamında kısa film, belgesel ve uzun metrajlı film kategorilerinde ''Saraybosna'nın Kalbi'' ödülleri dağıtıldı.

Belgesel film dalında ''Saraybosna'nın Kalbi'' ödülü, yönetmenliğini Juri Rechinsky'nin yaptığı ''Sickfuckpeople'' filmi aldı. Belgesel film dalında ''Jüri Özel Ödülü'' ise Konstantinos Georgousis'in yönettiği ''The Cleaners'' isimli filme verildi.

Kısa film dalında ''Saraybosna'nın Kalbi'' ödülü Radu Jude'nin yönetmenliğini yaptığı ''Shadow Of A Cloud'' isimli filme verildi.

19. Saraybosna Film Festivali kapsamında ''Saraybosna'nın Kalbi Onur Ödülü'' Eurimages İcra Kurulu Direktörü Roberto Olla'ya layık görüldü.

Festival kapsamında, ''Saraybosna'nın Kalbi En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'', ''A Stanger'' filminde rol alan Sırp oyuncu Bogdan Dikliç'e verilirken, ''En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'' ise ''In Bloom'' filminde rol alan Lika Babluoni ve Mariam Bokeria'ya verildi.

Festival kapsamında, ''Saraybosna'nın Kalbi Jüri Özel Ödülü'', ''A Stanger'' filminde rol alan Bobo Yeliçiç'e layık görülürken, gecenin merakla beklenen ''En İyi Film Ödülü''nü ise, yönetmenliğini Nana Ekvimishvili ve Simos Gross üstlendiği Gürcistan yapımı ''In Bloom'' filmi aldı.

Gecede ''En İyi Erkek Oyuncu Ödülü''ne layık görülen Sırp oyuncu Dikliç, ödülü almasının ardından yaptığı konuşmada, ''Saraybosna'nın Kalbi ödülünden daha güzel bir ismi bulunan bir ödül var mıdır bilemiyorum. Bu ödülü alıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum'' diye konuştu.

Ödül töreni, gecede ödül alan oyuncu ve yönetmenler ile jüri üyelerinin toplu fotoğraf çektirmesinin ardından sona erdi.

Bu arada, festivalde, Türkiye'den, Yeşim Ustaoğlu'nun yazıp yönettiği ''Araf'' ve yönetmenliğini Ali Aydın'ın üstlendiği ''Küf'' filmleri de yarıştı. Festival kapsamında aynı zamanda, yönetmenliğini Abdurrahman Öner'in yaptığı ''Buhar'' isimli kısa film de sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Saraybosna Film Festivali'ne bu güne kadar Angelina Jolie, Brad Pitt, Morgan Freeman, Saadet Işıl Aksoy, Semih Kaplanoğlu, Engin Günaydın, Nuri Bilge Ceylan ve Wim Wanders'ın da aralarında bulunduğu birçok sanatçı katıldı.

Danny Glover onur konuğuydu

Her yıl çok sayıda ünlü simayı konuk eden Saraybosna Film Festivali'nin bu yılki en ünlü konuğu ''Alcatraz'dan Kaçış'', ''Cehennem Silahı'' ve ''New York'ta Beş Minare'' filmlerinde de rol almış Amerikalı ünlü oyuncu ve yönetmen Danny Glover oldu.

Glover'in yanı sıra bu yılki festival kapsamında, çok sayıda yabancı oyuncu, yönetmen ve yapımcı da Saraybosna'yı ziyaret etti.

AA

Son Güncelleme: 25.08.2013 11:53
Anahtar Kelimeler:
ödülFilmFestival
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