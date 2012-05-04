19. Liselerarası Ulusal Tiyatro Şenliği başladı

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu tarafından düzenlenen 19. Liselerarası Ulusal Tiyatro Şenliği, kortej yürüyüşüyle başladı.



Şenliğin açılışı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk anıtına çelenk sunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Şenliğin açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Deniz Filiz, Antalya Büyükşehir Belediye Tiyatrosu'nun 6 lisenin katılımıyla başladığını anlattı.



Şenliğe bu yıl Türkiye genelinden 108 okulun başvurduğunu ve değerlendirme sonucunda 29 okulun şenliğe katılmaya hak kazandığını belirten Filiz, Antalya dışında, İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa, Konya, Diyarbakır, Ordu, Sakarya, Sivas, Van, Aydın ve Elazığ'dan okulların şenlikte yer aldığını ifade etti. Antalya'nın antik çağlardan beri tiyatroya ev sahipliği yapan bir kent olduğunu hatırlatan Filiz, şöyle konuştu:



''Tiyatro bizim için bir sevda ve ışık. Aydınlanmanın en önemli ışıklarından bir tanesi. Oyuna verilen emek çok kutsal. Bu sanat son günlerde kontrol altına alınmak isteniyor. Halkla tiyatro arasına duvar örme çabaları var. Tiyatroların perdelerini kapatıyorlar. Toplumu tek tipleşmeye götürmek istiyorlar. Sanata yönelik baskıcı yönlendirmeye karşı durmaya devam edeceğiz.''



Şenliğe katılan tiyatro toplulukları daha sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde belediye binasına kadar yürüdü. Yürüyüşe kostümleriyle katılan genç tiyatrocular renkli görüntüler oluştururken, bazı tiyatrocuların ağızlarını siyah bantla kapattıkları görüldü.



19. Liselerarası Ulusal Tiyatro Şenliği 8 Haziran'da sona erecek.

