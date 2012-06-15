19. Aspendos heyecanı başladı

ANTALYA



19. Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali, İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin sahnelediği ''Turandot'' operası ile başladı.

Aspendos Antik Tiyatrosu'nun 2 bin yıllık sahnesi, Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali'ni 19'uncu kez ağırlıyor. Festivalin bu yılki açılış temsilinde İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları sahneye çıktı. İzmir'den gelen topluluk, sanatseverlere Puccini'nin 3 perdelik eseri ''Turandot''u sahneledi. Topluluk, uzun süre ayakta alkışlandı.

Eserin gösteriminden önce seyircilere seslenen Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Rengim Gökmen, festivalin Antalya'nın tanıtım ve marka değerine büyük katkıda bulunduğunu belirterek, ''Bu festivalin önümüzdeki yıllarda turizmcilerimiz tarafından daha gerçekçi şekilde değerlendirileceğine inanıyoruz. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğümüzün çok büyük kurumsal çabaları sonucu doğan ve yaşayan bu festivalin güç kaybetmesi yalnız Antalya'nın değil, ülkemizin de turizm değerlerinde düşüşe neden olabilir. Bu bakımdan bütün gücümüzle bu festivali yükseltmenin gayreti içinde olacağız'' dedi.

Bu yıl 3 bale ve 7 opera olmak üzere 10 eserin sahneleneceği festivalde gelecek gösteriyi 20 Haziran'da Estonya Ulusal Operası sunacak. Topluluk, İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin ''En sevdiğim eserim'' diye nitelendirdiği ''Rigoletto'' operasını sahneleyecek. Festival, 15 Eylül'de sona erecek.