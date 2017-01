İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Şehir Tiyatroları

, ocak ayının ikinci haftasında 18 oyunla seyirci karşısına çıkıyor.

Şehir Tiyatroları'nda 11-15 Ocak'ta, Hisse-i Şayia, Yangın Yerinde Orkideler, Şahane Züğürtler, Komik-i Şehir Naşit Bey, Son, Oyunun Oyunu ve Geç Kalanlar oyunları sahnelenecek.

Ayrıca, Bir Kümes Hikayesi, Üzgün Ağaçlar Ülkesi, Yaşasın Barış, Palyaço Prens, Bisküvi Adam, Harikalar Mutfağı, Alaaddin'in Sihirli Lambası, Define Adası, Üç Kardeş, Muhteşem Kurt ve Bir Gün Ayakkabımın Teki oyunları çocuklarla buluşacak.

Hisse-i Şayia

Ahmet Nuri Sekizinci'nin yazdığı Tarık Şerbetçioğlu'nun yönettiği Hisse-i Şayiaoyununda, Aybar Taştekin, Hikmet Körmükçü, Selma Kutluğ, Sezai Aydın, Uğur Dilbaz, Yağmur Damcıoğlu Namak, Zeynep Göktay Dilbaz ve Zihni Göktay rol alıyor.

Meşrutiyet dönemi tiyatrosunun öncü ismi İbnürrefik Ahmet Sekizinci'nin oyunu, ayrıldıktan sonra da didişmeye devam eden ve biricik kızlarını bir türlü paylaşamayan karı kocanın bitip tükenmek bilmeyen kavgalarını konu alıyor.

Yangın Yerinde Orkideler

Mehmet Baydur’un yazdığı, Hülya Karakaş'ın yönettiği Yangın Yerinde Orkideler oyununda Can Ertuğrul, Emin And, Eraslan Sağlam, Gözde İpek Köse, Ömer Barış Bakova ve Zümrüt Erkin rol alıyor.

Şahane Züğürtler

Jacques Deval'ın yazıp Haldun Dormen'in yönettiği Şahane Züğürtler oyununda, Barış Çağatay Çakıroğlu, Buğra Can Ildırışık, Can Başak, Can Doğan, Ceylan Çete, Çağrı Özgür Hün, Dilay Taşkaya, Engin Akpınar, Hakan Güner, Müge Akyamaç, Onur Şirin, Özgün Akaçça, Süeda Çil rol alıyor.

Komik-i Şehir Naşit Bey

Gökhan Erarslan'ın yazıp Ali Yaylı'nın yönettiği Komik-i Şehir Naşit Bey oyununda, Ada Alize Ertem, Ayberk Atilla, Bora Seçkin, Can Tarakçı, Emrah Can Yaylı, Erkan Akkoyunlu, Fahri Kıncır, Göksel Arslan, Kutay Kırşehirlioğlu, Mehmet Avdan, Metin Çoban, Musa Arslanali, Özgür Dağ, Rahmi Elhan, Semah Tuğsel, Sinan Bengier ve Tuğçe Açıkgöz rol alıyor.

Tuluat tiyatromuzun öncülerinden ve "Komik-i Şehir" ustalığına erişmiş Naşit Bey'in biyografik oyunu, tek partili yönetimden çok partiliye geçiş dönemini anlatıyor.

Son

Özgür Kaymak'ın yazıp yönettiği oyunda, Aslı Menaz, Aslı Şahin, Can Alibeyoğlu, Cemal Ahhan Şener, Emre Çağrı Akbaba, Ercan Demirhan, Neslihan Ayşe Öztürk, Onur Demircan, Özgür Atkın, Tarık Köksal, Volkan Öztürk, Yağmur Ulusoy ve Zeki Yıldırım rol alıyor.

Oyunun Oyunu

Michael Frayn'ın yazıp Ali Gökmen Altuğ'un yönettiği Oyunun Oyunu'nda, Ahmet Saraçoğlu, Aslıhan Kandemir, Ayşen Sezerel, Buket Yanmaz Kubilay, Caner Çandarlı, Destan Batmaz, Ergün Üğlü, İlhan Kilimci ve Yeliz Gerçek rol alıyor.

Geç Kalanlar

Pervin Ünalp'ın yazıp Nihat Alpteki'nin yönettiği Geç Kalanlar oyununda, Defne Gürmen, Elçin Atamgüç, Vildan Gürelman, Zafer Kırşan rol alıyor.

